A női kosárlabda NB I/A 15. fordulójában a DVTK Hun-Therm csapata a Vasas Akadémia együttesét fogadta szombaton délután.



Jovanovic nélkül

A bajnokságban veretlenül az élen álló piros-fehérek a jövő hét szerdai, a francia Villenuve d’Ascq LM elleni Euroliga negyeddöntő harmadik összecsapása előtt – ami a legrangosabb európai kupasorozat négyes döntőjébe jutásáról dönt –, amolyan kötelező házi feladatként igyekeztek megoldani a budapesti gárda legyőzését.

A hazai csapatból a montenegrói válogatott, Jovanovic betegség miatt maradt ki, rajta kívül a műtéten átesett fiatalra, Tomanra sem számíthatott Völgyi Péter vezetőedző.

A találkozó érdekessége az volt, hogy mindegyik játékvezető a női nemet képviselte, ahogy a mérkőzés ellenőre is.



Tizenegy, tizenegy

A meccs első gólját a vendégek szerezték, majd faultok gyűjtésébe kezdtek, két perc alatt három volt a termés ebből, miközben a Diósgyőr, egészen pontosan Tadic elindította a pontgyártást (6-2). A hazai center 5 perc után ment le, és két magas ember is pályára került ekkoriban, egyikük a fiatal Vég-Dudás, a másikuk Grigalauskyte. A fehér mezesek első nem Tadic pontját Aho T. jegyzete, ezt követően egy másik fiatal, Oláh F. is lehetőséget kapott, tizedik diósgyőriként. A DVTK a szokatlan összetételekben is haladt előre, centerhelyen Grigalauskyte tolta a csapatot, aki rövid idő alatt 7 pontot gyűjtött (15-8). Az első negyed utolsó percében Vég-Dudás is betalált a palánk alól és a hazaiak hétpontos fórt hoztak össze a 11 játékosnak lehetőséget adott Vasas ellen (19-12).

A második játékrész elején Charles kosara után Kányási góljával ment 10 fölé a DVTK (23-12), ami után időt kértek a vendégek. A fehér mezeseknél Tenyér lett a 11. pályára léptetett játékos, a visszatért Tadic pedig elsőként érte le a kétszámjegyű pontot a mezőny tagjai közül. A hazaiak magabiztosan haladtak a győzelem felé (31-16), a második negyed végére olyan előnyt építettek, ami megingathatatlannak tűnt (39-21).

Döcögősen

Kicsit nehezen indult be a ponttermelés a hosszú szünetet követően, két perc csend után azonban belelendültek a csapatok, a 24. perc végén Lelik góljával lett meg a közte húsz (46-26). Aztán a Vasasnak volt egy egy jobb időszaka, és amikor a 28. percben Taylor bevágott egy triplát, a piros-fehérek szakvezetője időt kért (51-38). Azt nem lehet mondani, hogy ettől szárnyra kapott a listavezető, a negyed végéig mindössze 2 egységgel növelte előnyét (53-38).

A záró játékrész elején rövid idő alatt kétszer is időt kért a hazaiak edzője, másodszor akkor, amikor a 33. percben 58-47-re alakult a meccs állása. Ám a folytatásban Jáhni góljával 10 alá jött a Vasas (58-49), mert a Diósgyőr nagyon sok hibával játszott, a dobóteljesítmény ebben a szakaszban gyenge volt. A hazaiak közel hat perc után tudtak a gyűrűbe találni Grigalauskyte faultos góljával lett kerek a különbség (61-51). A hátralévő 129 másodpercben pedig nem történt csoda.

A DVTK Hun-Therm ha nem is simán, de megnyerte a főpróbát az évad eddigi legfontosabb mérkőzése, a szerdán 18 órakor Diósgyőrben sorra kerülő Villeneuve d’Ascq elleni Euroliga összecsapás előtt. Ugyanis a soron következő mérkőzés arról dönt majd, hogy a francia együttes, vagy Völgyi Péter csapata jut be legrangosabb kontinentális sorozat négyes döntőjébe.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.