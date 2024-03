Labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoport, 18. forduló, vasárnapi eredmények

Gönc – Szerencs 1-5 (1-2)

Gönc, 50 néző. V.: Nagy F. (Varga I Z., Bense).

Gönc: Jósvai – Makovics, Csernyiczki (Molnár), Lehoczki, Rakaczki (Tahi), Tóth B., Galajda, Bodnár (Holovnyák), Konkoly T., Kiss Zs. (Délceg), Konkoly K. Edző: Spisák Róbert.

Szerencs: Kristóf (Tóth M.) – Suller (Kiss K.), Szabó Zs. (Buri Sz.), Jáger, Margitai (Kiss M.), Ternyik (Zimányi), Braun (Sohajda), Godzsák, Buri A. (Hajdú), Berecz, Tímár. Edző: Nagy László.

G.: Makovics, ill. Ternyik (2), Margitai, Berecz, Jáger.

Jók: Galajda, Lehoczki, Makovics, Tóth B., ill. Jáger (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Spisák Róbert: – Az első félidő a megbeszéltek szerint alakult, a másodiban megmutatkozott a két csapat közötti erőnléti különbség, a listavezető javára.

Nagy László: – Megemelem a kalapom a játékosaim előtt, taktikailag és fegyelmezettségben is kiváló mérkőzést játszottunk. További sok sikert a hazai csapatnak.

Taktaharkány – Pácin 5-2 (2-0)

Taktaharkány, 150 néző. V.: Kujbus (Iván, Görzsöny).

Taktaharkány: Borbély – Radics, Tóth L., Horváth A., Bokor, Vadász, Papp, Nagy V., Balogh D., Bokor (Iván), Horváth G. Edző: Vojnár István.

Pácin: Mihalkó – Lakatos, Csurka, Halász, Botos (André), Kocsi P., Kállai (Horváth), Kocsi M., Farkas II J., Farkas I J., Bódi (Farkas A.). Edző: Paronai Tamás.

G.: Horváth G. (2), Bokor, Vadász, Nagy V., ill. Farkas II J., Farkas A.

Kiállítva: Balogh D. (70.).

Jók: az egész csapat, ill. Botos, Horváth, Farkas I J.

Vojnár István: – Végre kihasználtuk az adódó lehetőségeket, ami az előző két fordulóban nem sikerült. Kiváló volt a játékvezetés.

Paronai Tamás: – A második félidő elején mutatott játékunkkal talán más eredményt is elérhettünk volna. A hazaiak nagyon jól használták ki a hibáinkat, amivel a maguk javára eldöntötték a mérkőzést.

Tiszaladány – Mád 2-0 (0-0)

Tiszaladány, 100 néző. V.: Éliás (Balázsi, Tirpák).

Tiszaladány: Farkas L. – Kiss T., Liszkai, Seres, Bódi T., Minczér, Szabó, Csillik (Szívós), Paczári T., Kassai (Lakatos K.), Szükösdi. Edző: Liszkai Attila.

Mád: Czakó – Tóth, Czentnár, Ruszkai, Pajger, Juhász, Varga, Jakab (Kerekes), Kovács (Vámosi), Kuknyó (Kiss), Rontó. Technikai vezető: Farkas Milán.

G.: Minczér, Szükösdi.

Jók: Minczér, Liszkai, Kiss T., ill. senki.

Liszkai Attila: – Örülök, hogy újra rátaláltunk a jó útra. Sok sikert a Mádnak. Jó volt a játékvezetés.

Farkas Milán: – Az elmúlt mérkőzésekhez képest gyengén teljesítettünk, csak a hazai csapatnak köszönhetjük, hogy ennyivel megúsztuk. Úgy látom nem szabad megdicsérni a játékosokat, mert a pályán nem hálálják meg. Igyekszünk a továbbikban is készülni... Gratulálok és további sok sikert a Tiszaladánynak. Hajrá Mád!

Kesznyéten – Tokaj 1-2 (1-1)

Kesznyéten, 35 néző. V.: Tóth II T. (Balázs, Kiss B.).

Kesznyéten: Horváth A. – Nótár I., Irhás I., Tálas, Farkas Sz. (Irhás Sz.), Kiss F., Irhás J., Irhás E. (Irhás D.), Nótár R. (Farkas D.), Kiss I., Papp (Vadászi). Edző: Irhás Ignác.

Tokaj: Kotán – Tóth D. (Klaj), Cseh A., Kovács M., Csizmadia, Molnár, Posta (Bóz), Plavuscsák, Jaczenkó (Tamás), Cziczer, Pásztor K. Edző: Juhász Zsolt.

G.: Kiss I., ill. Cziczer, Molnár.

Jók: Irhás I., Nótár I., ill. az egész csapat.

Irhás Ignác: – Gratulálok a Tokajnak, szerencsés góllal nyertek. További sok sikert nekik.

Juhász Zsolt: – Nagy küzdelemben sikerült az ellenfelet felülmúlni. Gratulálok a csapatom kitartásáért.

Karcsa – Sátoraljaújhely 3-6 (2-2)

Karcsa, 110 néző. V.: Belicza (Géresi, Pásztor).

Karcsa: Kovács K. – Bányácski, ifj. Gyöngyösi, Bodnár, Lakatos T., Horváth Z., Kovács M., Váradi B., Lénárt S., Horváth G. (Bárány), Kovács D. Edző: Kovács Dávid.

Sátoraljaújhely: Dienes L. – Bandor, Sárga (Emri), Fényes (Nagy E.), Barna, Beszterczei (Zubik), Czipf, Ónodi, Dandás, Nagy M., Bartha. Edző: Nagy Zsolt Csaba.

G.: Horváth G., Kovács D., Kovács M., ill. Barna (3), Beszterczei, Emri, Bandor.

Jók: az egész csapat, ill. Barna (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kovács Dávid, csapatvezető: – Sajnos, négy ember hiányát nem bírja el a csapatunk, remélem a jövő héten megjelennek. Ma a szerencsével is hadilábon álltunk, négyszer rossz felé pattant a labda a kapufáról. Köszönjük szurkolóink támogatását és Végső Tibor felajánlását. Kiváló volt a játékvezetés, további sok sikert az Sátoraljaújhelynek.

Nagy Zsolt Csaba: – Váltakozó iramú mérkőzésen sok helyzetet kihagyva is megérdemelten győztünk. Kiváló volt a játékvezetés, további sok sikert a Karcsak csapatának.

Megyaszó – Garadna 6-0 (3-0)

Megyaszó, 100 néző. V.: Gyüre (Sohojda, Kasuba).

Megyaszó: Ujj – Kajtár, Irhás Sz. (Bobik), Szilasi, Molnár, Radics P. (Balogh Zs.), Lovász, Barabás (Bodnár), Rozgonyi (Radics A.), Katona (Krizsó), Horváth Sz. (Vadászi). Edző: Szilasi Milán.

Garadna: Mata – Orosz, Dudás, Szabó M., Gregó, Molnár D., Csonka, Mika, Bujnóczki, Kerekes. Edző: Berencsi László.

G.: Rozgonyi, Radics P., Kajtár, Szilasi, Vadászi, Krizsó.

Jók: Kajtár, Lovász, Szilasi, Radics P., ill. senki.

Szilasi Milán: – Szimpatikusan és 90 percen át küzdő ellenféllel szemben ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Drukkolunk, hogy megoldódjanak a Garadna létszámgondjai. Sok sikert nekik a folytatásban.

Bujnóczki Máté, elnök: – Sajnos, lassan ott tartunk, hogy akikben bízhattunk eddig, már rájuk sem számíthatunk. Létszámhiányosan, 10 fővel is egy összetartó, a mérkőzést nem feladó csapatként voltunk a pályán, még ha az eredmény nem is ezt tükrözi. Soha nem adjuk fel, a jövő héten javítunk! További sikereket a Megyaszó csapatának. Jó volt a játékvezetés.