A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata a Villeneuve d’Ascq LM elleni két Euroliga negyeddöntő mérkőzés között egy bajnokit is játszik. A piros-fehérek szombaton 16.30-tól a Vasas Akadémia csapatát fogadják a DVTK Arénában, az NB I/A 15. fordulója keretében.

A Diósgyőr listavezetőként, veretlenül várja a 7. helyen álló fővárosi gárdát, akik az eddigi 15 mérkőzésükön ötször nyertek. A két csapat fordított párosításban lejátszott mérkőzését tavaly november 25-én, a Vasas otthonában a DVTK Hun-Therm nyerte, 72-36-ra, és elvileg ezúttal sem okozhat gondot a piros-kékek legyőzése.

– A novemberi első mérkőzésünk alapján elméletileg nem okozhat gondot a Vasas legyőzése, de figyelmeztető, hogy a legutóbbi bajnoki, a TFSE-MTK elleni találkozó előtt azt gondoltam, könnyebben fogunk nyerni, és végül nagy küzdelemben tudtunk felül kerekedni – mondta Völgyi Péter, a diósgyőri csapat vezetőedzője, majd így folytatta: – Most vissza kell álljunk a magyar bajnokságra, minden más lesz, a faulthatár a játékvezetők részéről, az ellenfél ereje, de nekünk ahhoz, hogy az alapszakasz első helyét megőrizzük, szükség van a győzelemre. Ugyanis az utolsó két fordulóban két erős csapat vendégei leszünk, egy hét múlva a Győr, három hét múlva pedig a Szekszárd elleni mérkőzés várnak ránk.



Egy edzés

A DVTK Hun-Therm együttese a szerdai, Villeneuve d’Ascq LM elleni Euroliga negyeddöntőt követően, amelyet 63-59-re nyert meg a francia gárda – és ezzel 1-1-re alakult a két nyert meccsig tartó csata –, a csütörtököt utazással töltötte, és bár jól jött volna egy pihenő nap péntekre, a szombati bajnoki miatt edzésen vettek részt a játékosok, és csak a vasárnap lehet majd a szusszanásé.

– Egy edzésünk volt készülni a Vasas ellen, és mivel Jovanovic sajnos megbetegedett, betegen játszott a szerdai Euroliga mérkőzésen, nem fogok kockáztatni vele kapcsolatban, a kimaradó légiós személyét illetően nem kell gondolkodni – mondta Völgyi Péter, akinél a keret tagjainak játékidő tervéről is érdeklődtünk: – Bízom benne, hogy a terhek most másképp alakulnak, mint egy hete, persze a legfontosabb a győzelem megszerzése. Ha ez megvan utána ráfordulunk a Villeneuve elleni meccsre, a célegyenesre. A jövő héten szerdán ebben a csatában döntés lesz, és mi akarunk Final Fourt játszani.

Egy picit előre szaladva, azt kérdeztük a diósgyőri szakvezetőtől, hogy mi kell ehhez.

– Nem szeretnék nagyon előre menni, de sok minden. A közönség támogatása mindenképpen, de nagyon úgy tűnik, hogy ez ezúttal is meglesz, csakúgy, mint az első mérkőzésen, amelyet sikerült megnyernünk. Pénteken reggel kezdődött a jegyárusítás a szerdai csatára, és nagy az érdeklődés a szurkolók részéről, aminek nagyon örülünk. Óriási harc vár ránk szerdán, amelyben nagyon leegyszerűsítve az dönthet, hogy melyik csapat hibázik kevesebbet – mondta Völgyi Péter.