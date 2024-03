Labdarúgó, vármegyei II. osztály Közép csoport, 19. forduló, szombati eredmények

Tiszakeszi – Bükkzsérc 1-3 (0-2)

Tiszakeszi, 100 néző. V.: Tiszóczki (Galambosi, Ablonczi)

Tiszakeszi: Sipos – Németh, Lévai, Kerekes, Horváth P., Borza, Farkas, Váradi, Bacsik, Dósa G., Dósa J. (Kállai). Edző: Borza Csaba.

Bükkzsérc: Berencsi – Gáspár Cs., Madarász (Keresztesi), Mikita (Makó P.), Makó K., Horváth Á., Jóna, Nagy M., Lázár B., Bernáth, Csiszár. Edző: Kovács József.

G.: Dósa G., ill. Horváth Á. (2), Bernáth.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Borza Csaba: – Nem értem, hogy miért 0-3-nál kezdtünk el futballozni. A támadó játékunk nulla volt… A jövő héten javítanunk kell.

Kovács József: – Amiért jöttünk megvan. Örülünk, hogy komolyabb sérülések nélkül megúsztuk a meccset.

Hejőpapi – Kisgyőr 0-3 (0-1)

Hejőpapi, 100 néző. V.: Kalló Zs. (Tóth II. T., Lipták)

Hejőpapi: Hegedüs – Benőcs (Virág), Klink, Botos, Borbély, Kiss Zs., Szücs (Bári), Németh G., Kiss T., Takács, Nagy. Edző: Németh Károly.

Kisgyőr: Batári – Kis K., Kolompár Miklós (Balog Cs.), Kolompár Mihály, Kékedi (Rontó R.), Merucza, Rafael K. (Kis Z.), Rafael J., Rontó G. (Barsi), Sós (Vadász), Petruska. Elnök: Varga Gábor.

G.: Kolompár Mihály (2), Merucza.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Németh Károly: – A küzdelem elfogadható volt, de a támadó játékunk meddőnek bizonyult. Megérdemelt a vendég siker. Hajrá Papi!

Varga Gábor: – Megérdemelten győztünk, a továbbiakban sok sikert a hazaiaknak.

Mezőcsát – Ónod 2-2 (1-0)

Mezőcsát, 100 néző. V.: Bujnóczki (Vincze Zs., Barnóczki N.)

Mezőcsát: Kupcsik – Nyircsák G., Bubenkó, Szombati (Lados), Nyircsák N. (Sipos), Lovász L., (Új-Nagy), Lovász B. (Nyircsák A.), Varga M. (Késely), Nagy D., Tóth M. (Dósa), Kemény. Edző: Orlóczki Tibor.

Ónod: Baranyi – Kocsis R., Zouaoui, Tóth M., Dolyák, Papp I., Zsadányi, Urszin, Szilvási, Mirki (Csanya), Bihari. Elnök-edző: Horváth Norbert.

G.: Szombati, Kemény (11-esből), ill. Tóth B. (11-esből), Zouaoui.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Orlóczki Tibor: – Gratulálok a lelkes vendégcsapat megérdemelt pontszerzéséhez. Két pontrúgásból szereztek gólokat. Nekünk ma semmi sem sikerült. A világ nem dőlt össze.

Horváth Norbert: – Hátrányból sikerült az utolsó pillanatban egyenlíteni. További sikereket a hazai csapatnak.

Sajószöged – Harsány 10-0 (4-0)

Sajószöged, 150 néző. V.: Nagy M. (Iván K., Papp R.).

Sajószöged: Péter G. (Török) – Farkas, Kocsa, Sebők, Kovács B. (Kondor), Nagy L. (Halász), Horváth Sz. (Papp M.), Illés D., Káposzta (Rémiás), Kovács S. (Gyuricskó), Kádas (Kovács F.). Edző: Kurucz Gábor.

Harsány: Bene – Bereczki, Lubinszki (Kövesdi), Szakál B., Szakál Zs. (Szabó Gy.), Szabó Zs., Lakatos G. (Gável), Pusztai, Sugár, Mika, Illovai. Edző: Gável András.

G.: Sebők (6), Kocsa (2), Farkas, Illés D.

Jók: Sebők (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Kurucz Gábor: - Örülök, hogy nagyon komolyan vettük ezt a mérkőzést, aminek meg is lett az eredménye. Ez most nagyon rendben volt. Ami külön öröm, hogy második meccs óta nem kaptunk gólt, és megvan ebben a bajnokságban a 100. gólunk. Gratulálok minden játékosunknak. Őszinte részvétünk a Nagy családnak. A továbbiakban sok sikert Harsánynak.

Gável András: - A mai napon nem csak akartgyenge játékot mutattunk, de edzőpartnernek is kevesek voltunk. Szégyellem magam. Gratulálok a hazai csapatnak.

Cserépfalu – Nyékládháza 2-3 (1-1)

Cserépfalu, 60 néző. V.: Horváth R. (Porkoláb, Ács).

Cserépfalu: Kaló J. (Czompó) – Dudás, Paczók, Sajtós (Kósik), Boldizsár (Simon), Nagy T. (Novák), Kovács P., Mizser, Kriston, Bálint A., Lázár P. Edző: Bálint Attila.

Nyékládháza: Galuska – Kósa, Sohajda, Kaczvinczki, Zurai (Nagy Á.), Vangor, Váradi (Boda), Lakatos, Jászkai (Lengyel), Balkányi (Böszörményi), Rusz. Edző: Sohajda Zsolt.

G.: Sajtós, Mizser, ill. Vangor (2)., Lakatos V.

Jók: Kovács P., Dudás, Czompó, ill. az egész csapat.

Bálint Attila: – Sajnos, nem sikerült itthon tartani a 3 pontot. A második félidőben a játékvezető elvett tőlünk egy jogos gólt, 1-2 es állásnál, amely befolyásolta a végeredményt. Ennek ellenére pontot szerezhettünk volna, ha helyzeteink töredékét értékesítjük!

Sohajda Zsolt: – Az első félidőben bent maradtunk az öltözőben. Utána összeszedtük magunkat és átvettük az irányítást. Fontos 3 pontot szereztünk. A továbbiakban sok sikert Cserépnek!