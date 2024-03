Az eseményt a napokban tartották a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia csepeli csarnokában, ahová nagy reményekkel indultak vármegyénk küldöttjei. A választáson hárman – Deák-Bárdos Mihály, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szövetség elnöke, Repka Attila, az 1992-es, barcelonai ötkarikás játékok 68 kilós kötöttfogású bajnoka, a DVTK szakosztályvezetője és dr. Szinay Attila ügyvéd, a DVTK volt szakosztályvezetője – elnökségi tagságra pályáztak, végül ketten nyertek mandátumot.



Nemes gesztust tett

– A voksolást megelőzően egymás között beszélgettünk és arra jutottunk, hogy egy helyről, ha úgy tetszik, Diósgyőrből hárman nem tudunk bekerülni a grémiumba – közölte Deák-Bárdos Mihály, egykori többszörös olimpikon és sokszoros világbajnoki ezüstérmes, majd hozzátette: – Ezért eldöntöttük, hogy a legendás Repka Attila favorizálása mellett dr. Szinay Attila induljon még, hiszen a szakmán belül jelentős vezetői gyakorlattal rendelkezett. Jómagam visszaléptem a javára, vagy pontosabban fogalmazva a támogatására szólítottam fel a küldötteket már csak azért is, mert munkálkodott az előző elnökségben. Számításunk bejött: Repka simán befutott és elegendő számú voksot gyűjtött Szinay doktor is, aki így az MBSZ-ben tovább segítheti szűkebb pátriánkat és a DVTK nagy családjában szintén erősít bennünket.



Már edzősködik

Deák-Bárdos Mihály ezután arról beszélt, hogy a jövőben sem marad munka nélkül:

– Azt mindenki tudja rólam, hogy főállásban a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai vezetőjeként dolgozom – folytatta a negyvenkilenc esztendős, műfajában nagy népszerűségnek örvendő szakember. – Aztán továbbra is irányítom a vármegyei szövetséget, melynek élére Rónai Kálmán halálát követően választottak meg, továbbá új feladatokat vállaltam. A DVTK égisze alatt edzősködöm Halmajon, Encsen és Tiszalúcon, mindhárom településen gyerekekkel igyekszem megszerettetni a birkózást és persze az a célom, hogy megtanítsam őket a sportág alapjaira. Halmajon elsősökkel, másodikosokkal és harmadikosokkal tréningezem, de a csoportom tagja egy tizenöt esztendős versenyző is. Encsen első osztályosokat nevelek, ők huszonketten vannak, míg Tiszalúcon alsósokat edzek, ottani csoportomba tizennégyen járnak, összesen pedig negyven diák tartozik hozzám. Nagyon remélem, hogy közülük többen szép eredményeket produkálnak majd a DVTK színeiben, hiszen valamennyien a piros-fehérek tagjai.



Szakmai munkát kapott

A hajdanán a százharminc kilósok mezőnyében jeleskedett Deák-Bárdost ráadásul „megtalálta” a munka a Magyar Birkózók Szövetségében, ahol az egyik székből átült a másikba.

– Mivel nem lettem elnökségi tag, ezért más út nyílt meg előttem – folytatta a vármegyei elnök. – Egyszer megcsörrent a telefonom: Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója jelentkezett nálam és közölte: arra kér, hogy dolgozzak az országos szakmai bizottság tagjaként. Mivel úgy éreztem, hogy ez nekem tényleg testhez álló feladat, ezért nyomban igent mondtam, így a „köldökzsinórt” nem kellett elvágni köztem és a Magyar Birkózók Szövetsége között.



Birkózás: a vezérkar

A Magyar Birkózók Szövetsége huszonhét tagú elnöksége, elnök: Németh Szilárd, alelnök: Bacsa Péter. Elnökségi tagok: Bácsi Péter, Berzicza Tamás, Czigony Tamás, dr. Szinay Attila, Farkas Tibor, Kacsó Tibor, Kiss Balázs, Lakatos Attila, Lőrincz Tamás, Mátyás Gábor, Péteri László, Repka Attila, Rónyai Zoltán, Sámuel Botond, Sastin Marianna, Sike András, Szél Attila, Szuromi József, Takács László, Török-Dénes Mercédesz, Vatai László, Veréb István, Virág Lajos. Az alapszabály módosításával két állandó tag – Bálint Zoltán, a magyarkanizsai Vajdasági Birkózó Akadémia és Süle László, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia képviselője – is mandátumhoz jutott. Az apparátust irányító főtitkár a miskolci gyökerekkel rendelkező Rögler Gábor lett.

A képen: Repka Attilát (jobbról a második), a diósgyőriek olimpiai- és négyszeres Európa-bajnokát is beiktatták a Magyar Birkózó Hírességek Csarnokába Fotó: MBSZ