A labdarúgó vármegyei I. osztály top csapata, az Ózd-Sajóvölgye a múlt szombati fordulóig, a 17. körig mindössze egyszer veszített pontokat, tavaly november 11-én, a BSK Alsózsolca vendégeként (2-2). Az észak-borsodiak hazai pályás száz százalékos eredménysorába a Parasznya SE rondított bele, azzal, hogy szombaton 0-0-s döntetlent ért el.



Ellenkezett az elvekkel

– Új csapatként felkerülni a vármegyei elitbe, az mindig magában hordozza annak a veszélyét, – hogy ha nincs mögötted olyan együttműködési megállapodás, mint az Ózd vagy a Bánhorváti mögött, hogy magasabb osztályból tudsz kapni játékot, – hogy kiesőként tekintenek rád. Mi ezt a lesajnált státuszt igyekeztünk befogni a vitorlánkba, úgy vágtunk neki a bajnokságnak, hogy próbáljunk meg maradandót alkotni, mert nem szerettük volna az öt évvel ezelőtti biciklit tekerni, amivel átszálló jegyet váltottunk az osztályra – mondta Hegedűs László, a Parasznya SE elnöke, majd így folytatta: – Mi egy kis falusi csapat vagyunk, és a bennmaradás mellett a tisztelet kivívásáért is küzdünk, mert sok helyen ezt nem kapjuk meg. Nyáron a sok visszalépés, nem indulás miatt a vármegyei II. osztályból nem bajnokként, hanem 2. helyezettként kaptunk felkérést az indulásra, és bár ellenkezett az elveimmel, hogy nem bajnokként vállaljuk a magasabb osztályt, mert úgy tartom, hogy a pályán elért eredmény elérésével lehet, szabad, kell feljebb lépni, de mégis a vármegyei I-es szereplés mellett tettük le a voksunkat. Extra bizonyítási vágy volt bennünk a szezon előtt, és van most is, hogy a látatlanban, előre kiesőként elkönyvelt csapatunkkal erre a sorsra rácáfoljunk.



Edzőválás

A rajt nem sikerült túl jól, az első három fordulóban mindössze 1 pontot szerzett a Parasznya SE együttese.

– Mivel a bajnokság eleje nem a várakozásainknak, a vágyunknak megfelelően alakult, edzőt kellett váltanunk, és ez jól sikerült. Mondom, mindenkinek, akinek csak tudom: Kovács Péter vezetőedzőnk lett a sikerkovács. Az ő személyében egy olyan edzőt kaptak a srácok, akit vagy követnek, vagy a könnyebb utat választják, és távoznak tőlünk. Péternek van habitusa, elképzelése a fociról, a játékos múltja, emberi mivolta miatt is mondom: igazolta, hogy bízhatunk benne. Jó hízásnak bizonyult őt átcsábítani Sajóbábonyból – mondta Hegedűs László, majd így folytatta: – Az edző személyén túl, az is az erényünk, hogy a keretünkben, – szerencsére, – rengeteg fiatal játékos van, és rendelkeznek a szükséges motivációval ahhoz, hogy egy ilyen kiegyenlített mezőnyben megmutassák, hogy sokat érnek.



Kapufa

Természetesen szóba került a beszélgetés során a listavezető, az Ózd elleni idegenbeli pontszerzés.

– Mi győzni mentünk Ózdra, minden csapat ellen ezzel a céllal lépünk pályára. Az más kérdés, hogy a meccsre milyen taktikát választott az edzőnk, hogy a bajnokesélyes otthonában mi lehet az, ami eredményt hozhat. Az Ózdra látogató csapatoknak eddig sok babér nem termett, a szakmai stábnak ki kellett találnia valamit, mert nem vágóhídra akartunk menni, hogy asszisztáljunk a szombat estére tervezett fiesztájukhoz. A legtöbb gólt szerzett és a legkevesebb gólt kapott csapat vendégeként kontrákra rendezkedtünk be, és ötven percen át emberhátrányban játszva, sikerült pontot szerezni. Hozzáteszem: a kiállítás után volt egy kontránk, a legnagyobb helyzetet mi hagytuk ki, kapufánk után, a gólvonalról kifelé jött a labda – mondta Hegedűs László, aki arra a megjegyzésre, hogy a meccs után a hazaiak azt nyilatkozták, hogy örülnek, hogy megúszták sérülések nélkül a meccset, így reagált: – Minden héten háború! Van, aki szerint durva csapat vagyunk, szerintem pedig kemények, harcosak. És lehet, hogy az Ózd elleni meccsen sok lapot kaptunk, de ez nem zavar, ennél boldogabban még soha nem fizettem be pénzbüntetést, piros, és sárga lapokért, mint majd most fogok. Nem adtuk olcsón a bőrünket, foggal, körömmel védekeztünk. Az egy pont lelkiekben sokat jelent a számunkra, újonc csapatként elkelő helyen állunk a tabellán. A veszélyes zónától eltávolodtunk, de még sok meccs van hátra a bajnokságból, és dolgozni kell, ugyanolyan keményen, mint eddig, hogy meghosszabbítsuk a tagságunkat.

Búcsú a pályától A Parasznya SE ezen a hét végén hazai pályán játszik, ám a szombaton 15 órakor kezdődő BTE Felsőzsolca elleni bajnoki után egy időre elköszönnek az otthonuktól.

– A labdarúgó szövetség vármegyei igazgatósága, a parasznyai önkormányzat, illetve támogatóink segítségével pálya felújítás, illetve építés kezdődik – mondta Hegedűs László. – A jelenlegi jáékterünk új gyepszőnyeget kap, ami alá öntöző berendezés kerül, és épül még egy új játéktér, az utánpótláscsapatok számára. Ebben az időszakban az utánpótlásunk Varbón szerepel majd, ezúton is köszönet az ottani sportbarátainknak ezért, a felnőtt együtesünk pedig Gesztelyben játssza majd hazai mérkőzéseit. A terv az, hogy az új évadban, szándékunk szerint a vármegyei I. osztály nyitányán, augusztusban térünk vissza Parasznyára, és onnantól – köszönhetően annak, hogy öltöző épületünk már most is remek állapotban van – olyan infrastruktúrát használtunk majd, ami magas komfort érzetet biztosít a parasznyai labdarúgásnak.