Vízilabda: OB I

Férfi OB I, középszakasz, Alsóház, 1. forduló:

KSI SE – PannErgy-MVLC-Miskolc (Budapest, Komjádi Béla sportuszoda, szombat, 11.30)

Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője: – A napokban a rangos utánpótlás-sorozat, a Komjádi Kupa négyes döntőjében szerepeltünk, és nagyon jó eredménynek tartom, tartjuk, hogy be tudtuk magunkat verekedni három másik kiváló csapat mellé. Ugyan ,,csak" negyedikek lettünk, de ha a Szeged elleni elődöntőben nem hozunk néhány pillanatban rossz döntést, akár még a fináléba is bekerülhettünk volna. Az OB I-es évad három hónap szünet után folytatódik, hiszen, mint ismert, rendeztek már idén Európa-bajnokságot, és világbajnokságot is, és ezek miatt szünet volt a bajnokságban. Volt idő pihenni, volt idő alapozásra, a felkészülésre, a Komjádi Kupában a keretből hét-nyolc ember játékban volt, az úgynevezett ,,öregek" más programot csináltak, de pár napja már ,,egyben" készültünk. Szerdán este a Vasassal kétkapuztunk Budapesten, ezt, az ilyen lehetőséget meg kell becsülnünk, egy nagyon jó csapat fogadott bennünket, mellyel a folytatásban – lévén ők felső házasak – nem találkozunk. Az alsó házban öt mérkőzésünk lesz, ebből az első a KSI elleni. Emlékszünk rá, mi volt ellenük Miskolcon, na, ezt nem szeretnénk, ha újra megtörténne a Komjádi uszodában. A cél a győzelem, természetesen, az öt találkozón tizenöt pont szerezhető, ezt tűzzük ki, haladnunk kell majd lépésről lépésre, a lényeg, hogy meg kell tartanunk a kilencedik pozíciónkat, ez számít, semmi más.

A csapatok az alsó házi küzdelmeknek az alapszakaszban egymás ellen szerzett pontokkal indulnak neki. Az MVLC azon ellenfelekkel, melyekkel az első körben hazai pályán játszott, azokkal idegenben küzd meg, valamint fordítva.