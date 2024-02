Röplabda: Extraliga

Férfi Extraliga, alapszakasz, 9. fordulóból elhalasztott mérkőzés

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika – MÁV Előre Foxconn 3:1 (-23, 19, 20, 22)

Kazincbarcika, 210 néző. V.: Jámbor, Villás.

Vegyész: Gurskij 1, Péter B. 20, Garan 2, Bibók 24, Jirásek 16, Cziczlavicz 5. Csere: Kiss (liberó), Óhidi 1, Velychko 3, Péter M. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

MÁV: Dileo 5, Sebestyén 8, Tomanóczy 16, Fazekas 17, Péter A. 8, Szávai 3. Csere: Szentesi (liberó). Vezetőedző: Adrian Pricop.

Toronyai Miklós: – Gratulálok a három ponthoz. Az az érzésem, hogy könnyelműek voltunk, miután megláttuk, hogy több kulcsjátékosát is pihentette a vendég csapat. Voltak azért válogatott és bajnok játékosok is az ellenfélnél, de a taktika be nem tartása nehezebbé tette számunkra a győzelem megszerzését.

Adrian Pricop: – Ezt az összecsapást 3-1-re elveszítettük, de nagyon hasznos volt számunkra. Olyanok játszhattak végig egy teljes mérkőzést, akiknek erre még nem volt lehetősége a szezonban. Ebben az összeállításban még soha nem voltak pályán a srácok, mégis felvették a versenyt a Kazincbarcika kezdő hatosával. Ráadásul úgy is nagyon közel jártak az ötödik szetthez, hogy egyikük, Péter Arnold még csak 15 éves, és mellette további három junior játékos volt a csapatban. Tomanóczy is fantasztikusan játszott, valamint az ezúttal pihenő, tapasztaltabb csapattagok is kivették a részüket az időkérések során. Büszke vagyok mindegyikükre!