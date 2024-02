Még sosem győzött élvonalbeli meccsen a DVTK Kecskeméten, így ennek a rossz sorozatnak a megtörése volt a célja a diósgyőri csapatnak a KTE vendégeként. A látogatóknál öt változás is volt a kezdőcsapatot illetően az előző, Debrecen elleni fellépéshez képest. Talán a legfontosabb, hogy Simon Miklós megbízott vezetőedző a 2004-es születésű Bánhegyi Bogdánnak szavazott bizalmat a kapuban, a DVTK LSA növendéke csütörtökön debütált tétmérkőzésen az első csapatban, egyúttal az élvonalban is – vagyis Odyntsov a kispadra ült csupán. A Hajdúságban gólt szerző Jurek mellé, ugyanakkor Bokros, Bényei (akik betegek lettek), illetve a DVSC elleni csatán piros lapot kapott, és így eltiltott Szatmári oda sem. A múltkori összecsapáson csere Stephen kezdő lett, miként Popadiuc, és Pernambuco is, viszont Farkas D. négy őszi mérkőzést követően volt ott ismét a küzdőtéren. Úgy néz ki, a klubvezetés, és a szakvezetés ,,új lapot nyitott" a bolgár középső védő, Bozhidar Chorbadzhiyski esetében, ugyanis a Kuznyecov Szergej által ,,száműzött" játékos ott volt a cserék között. A hazaiaknál egy változás sem volt a napokkal ezelőtt Mezőkövesden győző csapatban.

Felavatott újonc

Remek hangulatban kezdődött a meccs, részben a vendégszurkolóknak köszönhetően is, akik egy erősen biztosított vendégcsapatot láthattak, amely a stabilitást volt hivatott megadni. A 2. percben Gerának volt egy ígéretes beadása, ám Pozeg Vancasról pattant a labda az alapvonalon túlra. A lila-fehérek voltak a kezdeményezők, a Diósgyőr szűkítette a területet, és bízott abban, hogy két-három passz után sikerült labdát szerezni, és abból megindulni. A 17. percben egy remek átlövéssel megszerezte a vezetést a Kecskemét, páran csak szemmel követték a piros-fehérek közül a csatár mozdulatát, talán lehetett volna blokkolni Horváth K-t, aki így felavatta Bánhegyit. Nagyjából két perccel később Pozeg Vancas bukkant fel a KTE ötösének környékén, beadott, Szabó lábáról pattant a labda a hazai kapu felé, de nem lett öngól.

Az előzetesen elképzelt taktika módosult a Diósgyőrnél, többet töltött ekkor, a 25-30. perc táján riválisa térfelén a DVTK, amelynél Stephen baloldali játékára alapoztak, egyrészt. Miután az alföldiek gyors, dinamikus futballistákkal rendelkeznek, ez hordozott magában kockázatot, ám a hátrány miatt ezt fel kellett vállalni. A Kecskemétnek volt türelme, keresték a lehetőségeket, majd Pernambuco cselezgetett a házigazda büntetőterületén belül, volt benne esély, de az is maradt. A 38. percben nagy egyenlítési lehetőségből nem született meg az egyenlítés: Pernambuco játszott be középre, egyéni akció után, Pozeg Vancas közelről Varga B-t találta telibe. Mezőnyfölényben volt a Diósgyőr, aztán a 44. percben Banó-Szabó lőtt a bal alsó sarok mellé.

Érvénytelenítve

Élénken kezdte a második félidőt a DVTK, Gera az 50. percben életerős bombát engedett el, munkát adva ezzel Vargának, akinek kevéssel ezután Lund fejesét kellett védenie. A nem éppen ideális pályán ,,dadogott" a labda, amikor egy-két hibának volt a forrása, de voltak olyan átadások is, amelyek egyszerűen csak rosszak voltak. Hullámzott a meccs, hol az egyik, hol a másik térfélen volt a játékosok többsége, az 59. percben egy jobb oldali akció révén egalizáltak a látogatók, aztán hamarosan meg is fordították az állást, azonban a játékvezető utóbbi gólt les miatt érvénytelenítette. A Diósgyőr volt fölényben, benne volt, hogy ha ezt a találatot el is vették tőlük, lőhetnek másikat. Az egykori miskolci, Lukács nem tett hozzá sokat, le is cserélte Szabó István, majd Simon Miklós hozta be Jureket. A diósgyőri nevelés, Szűcs K. villant a 71. percben, Horváth K-t segítette duplázáshoz, így megint előnybe került a Kecskemét. A hajrában Acolatse szabadrúgásában volt az egyenlítés, míg a Kecskemét lécet talált. A 95. percben Varga B. védte még Jurek kísérletét. Tovább tart az élvonalbeli nyeretlenség Kecskeméten, a 3 hazai pontnak köszönhetően a KTE megelőzte a táblázaton a Diósgyőrt.

Edzőmeccs lesz

A DVTK vasárnap az Újpestet fogadja, majd a következő hét végén szabadnapos lesz, ugyanis a Ferencváros elleni meccset elhalasztották. Ettől függetlenül lesz mérkőzésük a piros-fehéreknek, zárt kapus edzőmeccs, pénteken, február 16-án 12 órától az NB III-as Putnok ellen. ÉM



Labdarúgás: jegyzőkönyv

Kecskeméti TE – Diósgyőri VTK 2-1 (1-0)

Kecskemét, 2700 néző. V.: Csonka (Szalai, Horváth).

Kecskeméti TE: Varga B. (6) – Májer (5), Szabó A. (5), Belényesi (6), Katona (5), Zeke (5) – Banó-Szabó (5), Vágó (6), Zsótér (6) – Lukács D. (5), Horváth K. (7). Vezetőedző: Szabó István.

DVTK: Bánhegyi (5) – Gera (5), Farkas D. (5), Vallejo (5), Lund (5), Stephen (5) – Holdampf (5) – Pernambuco (5), Popadiuc (5), Pozeg Vancas (6) – Edomwonyi (5). Megbízott edző: Simon Miklós.

Csere: Májer helyett Szűcs K. (6) a 46., Lukács helyett Pálinkás (5) a 66., Banó-Szabó helyett Meskhi (5) a 66., Zeke helyett Leoni (5) a 66., Pernambuco helyett Jurek (5) a 68., Popadiuc helyett Acolatse (-) a 75., Zsótér helyett Derekas (-) a 85., Pozeg Vancas helyett Kampetsis (-) a 85. percben.

Sárga lap: Popadiuc a 10., Lukács az 58., Katona a 82. percben.

Gólszerző: Horváth K. (1-0) a 17., Pozeg Vancas (1-1) az 59., Horváth K. (2-1) a 71. percben.



Gólok története

17. perc: Horváth K. szánta el magát lövésre a 16-os vonaláról, miután senki sem zavarta, a labda Bánhegyi kapujának jobb oldalába vágódott, 1-0.

59. perc: Edomwonyi húzott el a jobb oldalon, laposan centerezett, és a Vargáról lecsorgó labdát az érkező Pozeg Vancas közelről a kapuba lőtte, 1-1.

71. perc: Szűcs K. kapott jó labdát a jobb oldalon, az alapvonal közeléből visszajátszott, és az érkező Horváth K. 8 méterről Bánhegyi kapujának közepébe bombázott, 2-1.