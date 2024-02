Vladimir Radenkovic ma ül először a diósgyőri labdarúgócsapat kispadjára tétmérkőzésen, és most még nem lehet tudni, hogy a DVTK 57. NB I-es szakvezetőjének mennyi idő jut a klubnál.

Az elmúlt 15 évet tekintve a szerb tréner a 24. edző a diósgyőrieknél.

Az elmúlt másfél évtizedben mindössze hat olyan edző dolgozott a DVTK-nál vezetőedzőként, akinek egyhuzamban, több mint egy év jutott. Bódog Tamás, Feczkó Tamás és Kuznyecov Szergej mellett három olyan is tréner is van, akikhez Dudás Hunornak, a DVTK korábbi ügyvezető igazgatójának köze van. Amikor 2010 őszén ő lett a labdarúgócsapat első embere Benczés Miklóst meghagyta a kispadon, 2013 nyarán ő szerződtette Tomislav Sivicet, míg 2018 áprilisában már mint menedzser hozta Diósgyőrbe Fernando Miguel Fernández Escribanót. Érdekesség, Vladimir Radenkovicnak is Dudás Hunor vezette menedzser irodával van szerződése, illetve, hogy edzői klienseik száma két fő, a szerb tréner mellett Fernando van még náluk.

Az elmúlt 15 év szakvezetői között nyolc olyan is van, akinek 100 napnál is kevesebb jutott a DVTK kemény kispadján. A negatív csúcsot egy beugró edző, Vitelki Zoltán tartja, akinek a második etapjában 10 nap jutott Horváth Ferenc távozása és Bódog Tamás érkezése között.