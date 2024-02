Vladimir Radenkovic lett a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának 57. élvonalbeli vezetőedzője. A 46 éves szerb pro-licences tréner korábban, 2013. július 1-je és 2015. április 18-a között már dolgozott a piros-fehéreknél, az akkori vezetőedző, Tomislav Sivic segítőjeként. Radenkovic eddig egy alkalommal volt vezetőedző: a szerb Radnicki csapatánál 2021-ben 17 bajnokin ült a kispadon (a négy hónapos időszakban 4 győzelem 2 döntetlen és 4 vereség után zsinórban 7-szer kikaptak, és ezt követően távozott).

Radenkovic a DVTK után dolgozott a szlovén Olimpija Ljubljana, a szlovák Slovan Bratislava, a ciprusi Apollon, az izraeli Maccabi Tel-Aviv másodedzőjeként, legutóbb ugyanebben a beosztásban, a szerb Crvena zvezda foglalkoztatta, rövid ideig, 2022 nyarán, azonban az elmúlt másfél évben nem volt csapata. A DVTK új szakvetetője 2015 és 2017 között a szerb U21-es válogatott mellett volt másodedző.

A diósgyőriek új vezetőedzőjét, szerdán sajtótájékoztató keretében mutatták be, amelyen Vladimir Radenkovic mellett a csapat tulajdonosaként, dr. Magyar Mátyás, valamint dr. Bajúsz Endre a DVTK sportigazgatója és Kocsis Norbert, a DVTK sajtómunkatársa, mint az új edző tolmácsa vett részt.

A szurkolók előtti

– Minden klubnak az életében eljön a pillanat, amikor egy eseményre gyorsan kell reagálni. A DVTK esetében is bekövetkezett ez, két hete történt olyan, amire klubszinten kellett reakciót adni. Véleményünk szerint semelyik európai klub nem engedheti meg magának, hogy bizonyos dolgokra ne reagáljon, történjen akár az a vezetőedző részéről. Ezek után intenzív két hét következett, hogy megtaláljuk az edző utódját. Simon Miklós, az akadémia igazgatója volt segítségünkre az átmeneti időszakban, köszönjük neki, amit tett, mert nehéz helyzetben kellett beugrania ebbe a pozícióba. A helyzethez képest ezt jól kezelte. Az új szakvezetővel a célok változatlanok, az építő jellegű munkát Vladimir Radenkoviccsal szeretnénk folytatni – mondta dr. Magyar Mátyás, majd kérdésre válaszolva a következőkről ejtett szót: – Tudtuk, hogy nem az első váltás lesz a végleges megoldás, és bár a 3 meccs nyeretlenség nem pozitív dolog, de egyik mérkőzés sem volt olyan, amelyen alárendelt szerepet játszottunk volna. Kis szerencsével lehetett volna máshogy, és bár tisztában voltunk azzal, hogy döntésünk rizikós, de felvállaltuk, mert egy bizonyos értékrendben gondolkodunk, és ami túlmegy azon, azt nem fogadhatjuk el.

Dr. Magyar Mátyástól, a DVTK labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaság tulajdonosától megtudhattuk, hogy a célok nem változnak az edzőváltást követően sem, a korábban a csapat ügyvezetője, Sántha Gergely által megfogalmazott, a középmezőny elejének az elérését tekintik irányadónak, ám ezt kiegészítette a tulajdonos.



– Ha lehetséges, akkor nemzetközi kupát érő helyen szeretnénk végezni, de a feljutás utáni évadban az elsődleges cél a középmezőny – jelentette ki dr. Magyar Mátyás.

A tulajdonostól azt is megtudhattuk, hogy nem a fiatal szabály nem tartása miatt kellett távoznia két héttel ezelőtt Kuznyecov Szergej vezetőedzőnek.



– Voltak arra utaló jelek, hogy van probléma, de bíztam a józan észben, ám eljött egy pont, a türelemnek a határa. Hozzáteszem: nem a fiatal szabályról volt szó, arról, hogy ennek a be nem tartása vezetett a váltáshoz, ezt tartani kell, ez alapdolog. Nem költségvetési, elszámolási, hanem etikai kérdés miatt született a döntés – mondta dr. Magyar Mátyás, aki arra a kérésünkre, hogy a szurkolói képviselőkkel történt, két héttel ezelőtti találkozó jelentette-e az utolsó cseppet a pohárban, így felelt: – Nem telt be a pohár, hanem ezen a találkozón hangzottak el olyan kijelentések, amelyek nem hangozhattak volna el.



Több évre

Dr. Bajúsz Endrétől a DVTK sportigazgatójától többek között azt tudhattuk meg, hogy 30 edzőjelölt közül választottak ki négyet, akikkel felvették a kapcsolatot.



– Vladót valójában egy jó ideje követtük, tudtuk, hogy dolgozott itt, Diósgyőrben, a csapat sikeres időszakában, és, hogy a vezetők meg voltak elégedve vele. A menedzserek által ajánlott, beküldött életrajzokat átnéztük, és azért választottuk őt, mert egyetemet végzett, európai elit futballkluboknál is dolgozott, illetve az is szempontból volt, hogy dolgozott-e fiatalokkal, és nála erre igen a válasz, a szerb utánpótlás válogatottnál – mondta dr. Bajúsz Endre, a DVTK sportigazgatója.



Kérdésünkre válaszolva azt is megtudhattuk, hogy az új edzővel kötött szerződés években mérhető, és szerepel benne hosszabbítási opció, ami azt jelenti, hogy minimum 2026. június 30-ig köti megállapodás a DVTK-hoz az új szerb edzőt. A sportigazgató elmondása szerint Simon Miklós a mostani beugró szerepe után nem kizárt, hogy irányítja még a DVTK első csapatát.



– Simon Miklósban azért nem gondolkoztunk, mert erre a rövid távra kértük a segítségét, de egyszer még visszatérhet, ez benne van a kalapban – mondta dr. Bajúsz Endre, aki a fiatal percekről is tájékoztatást adott: – Húsz forduló után 9000 pontnál kellene járni, most 7000 felett vagyunk. Nagyot ugrottunk ezen a téren 2-3 meccsen, a különbséget be fogjuk hozni.



Bajúsz Ende azt is elmondta, hogy a DVTK kölcsönveszi a Fehérvár FC támadóját Szabó Leventét, és ezzel az átigazolási időszak erősítéseit befejezettnek tekintik.



A 24 éves támadó, a korábbi utánpótlás válogatott eddig 58 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és ezeken 9 gólt szerzett. A 2023/24-es évadban 804 percet játszott 16 meccsen, és ezeken 4 találatot ért el.



Fiatalok

Vladimir Radenkovic, a DVTK új edzője elmondta, hogy két nappal ezelőtt találkozott először a DVTK képviselőivel, és ezután gyorsultak fel az események.

– Nagyszerű emlékekkel tértem vissza, felidéztem a közel 10 éve történteket, amikor Tomislav Sivic stábtagjaként, a most 114 éves klub egyik legeredményesebb korszakában dolgoztunk itt, hiszen akkor Magyar Kupa döntőt játszott a csapat, Ligakupát nyert, és a nemzetközi kupában is szerepelt. Az elmúlt években nagy változás történt, az infrastruktúra terén, illetve a DVTK Medical létrejöttével. A klub láthatón sokat fejlődött, és szeretnénk mi is hozzájárulni a további előre lépéshez – nyilatkozta Vladimir Radenkovic, majd így folytatta: – Az első személyes találkozónk 2 nappal ezelőtt volt, a rövid beszélgetés során kiderült, hogy egy hullámhosszon vagyunk, hasonló filozófiája van a DVTK-nak, mint nekem, hiszen én is fontosnak tartom a fiatalok fejlesztését, beépítését a csapatba. De nem csak a diósgyőri klubnak, hanem az egész országnak fontos, hogy fiatalokat lássunk a pályán, mert ők lesznek a következő generáció példaképei, és, ha a gyerekek futballisták akarnak lenni, az utcákon, a tereken focizni kezdenek, a válogatás bővül. Ha kikopnak a fiatalok egy országban, ott elkezd csökkenni a színvonal. Én nem csak az U21-es játékosokban gondolkozom, hanem ennél is fiatalabbakban, szerintem az U19-es és ez alattiak is fel tudják hívni magukra a figyelmet.

Radenkovic azt is elmondta, hogy amióta elhagyta a DVTK-t követi a szereplését, és az Újpest FC elleni meccsét is látta.

– Nagyobb önbizalomra van szükség, meg kell mutatni a játékosoknak, hogy több szenvedély van bennük. Nagyobb győzni akarással kell játszani, élvezve a focit. Támadó labdarúgást szeretnék játszatni, és el kell érnem, hogy a játékosok higgyenek magukban – mondta Radenkovic. – Azt tapasztaltam, hogy a játékosok hajlamosak arra, egy edzőváltás után, hogy az első napokban többet adjanak ki magukból, és ezért az első feladatom az lesz, hogy megnyugtassam őket.



Vladimir Radenkovic arra a kérdésre, hogy mivel lenne elégedett az évad végén, többek között azt válaszolta, hogy a mostaninál előkelőbb helyen végezzen a csapat.



– Látni akarom, hogy a csapat hogyan reagál arra, ami történt, hogy miképpen tudja maga mögött hagyni ezt az időszakot – mondta az új edző: – A győzni akarás elengedhetetlen lesz. A klubnak a csapatnak megvan a lehetősége arra, hogy a középmezőnyben, vagy magasabb szinten végezzen. Vezetőedzőként nekem kell a felelősséget vállalni, de a DVTK minőségi játékosokkal rendelkezik, és szeretnék a szezon végén jobb helyezést elérni annál, mint ahol most áll a csapat.