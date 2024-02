A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége – ELN-006/2024 (02.05.) számú határozatával – elfogadta a 2024/25. évi férfi NB I-es labdarúgó-bajnokság versenykiírását, amely 2024. május 31-jén lép hatályba, és 2025. június 30-ig lesz hatályos. Az anyagban többek között az szerepel, hogy május 31-én, pénteken 12 óráig nevezni kell a következő idényre. Hiánypótlást – amennyiben szükséges – június 5.-én, szerdán 12 óráig lehet majd benyújtani, a versenybizottság I. fokú határozata június 7.-én (péntek) születik majd meg, fellebbezésre pedig június 12-ig lesz mód (a fellebbviteli bizottság II. fokú határozata június 14.-én várható).

A bajnokság létszámát illetően nincs változás, azaz, marad a 12 együttest felvonultató pontvadászat, hasonlóan, mint eddig, vagyis az utolsó két pozícióban záró klub kiesik majd az NB II-be, ahonnan az első kettő feljut az élvonalba. Az NB I soron következő idénye július 26-án, pénteken veszi kezdetét, és az elképzelések szerint 2025. május 25-én fog véget érni. Egy héttel később, mint az aktuális, jelenleg is zajló bajnokság, tekintve, hogy jövőre nem rendeznek sem világ-, sem Európa-bajnokságot. A bajnokság rendszere is ugyanaz, körmérkőzéses formában, 3x11 bajnoki forduló keretében bonyolítják le. A versenykiírásban az is benne van ,,A bajnokságba történő feljutás és kiesés a bajnoki év végén"-ről szóló passzusban, hogy a 2025/26. évi NB I-es pontvadászat is 12 alakulattal indul majd, és ugyancsak két búcsúzó lesz, valamint szintén két feljutó (aranyérmes, ezüstérmes) az NB II-ből. Persze, az elnökség, ha úgy gondolja, ,,bármikor" dönthet arról, hogy felemeli vagy éppen csökkenti az élvonal létszámát.

Maximum öt fő

Az ,,Egyéb rendelkezések" között megtalálható az is, hogy a bajnokság közben kizárt, illetve visszalépett, vagy törölt sportszervezet a 2025/26. bajnoki évben csak az NB III-ban indulhat, de az is, hogy a bajnokságban résztvevő sportszervezetek a bajnoki mérkőzés napját követő harmadik napon az MLSZ szervezésében tétmérkőzés lejátszására kötelezhetők (kedd-péntek, szerda-szombat, csütörtök-vasárnap). A szurkolók előtt kevésbé ismert talán az a kívánalom a versenykiírásban, hogy a kluboknak az összes általuk használni kívánt felszereléseiket az első bajnoki mérkőzésük előtt legkésőbb 3 héttel be kell vinniük fotózásra és jóváhagyásra az MLSZ versenyszervezési osztályára (első+második, illetve harmadik választott mezőnyjátékosi mez-nadrág-sportszár, első+második, illetve harmadik választott kapusmez-nadrág-sportszár, egyéb minden plusz felszerelés). A felszerelések választását különben a játékvezető iroda hagyja jóvá a mérkőzés előtt legkésőbb 4 nappal.

Amint az ismert, lehetőség van arra, hogy kooperációs szerződés keretein belül az NB I-es csapatok fiatal játékosai (21 év alattiak), ha nem, vagy csak minimális időt játszanak az adott hétvégén a felnőtt csapatukban, akkor az NB II-ben is játszhatnak mérkőzést. A bajnokságban résztvevő sportszervezet egyidőben maximum 5 fő 2004. január 1. és utána született (U21 és annál fiatalabb korosztályú ) hivatásos szerződéssel rendelkező igazolt labdarúgója részére tud kooperációs versenyengedélyt kiváltani.

Itt vannak különböző határnapok, ameddig a névsort el kell juttatni a szövetség versenyszervezési osztályához. 1.: a bajnokság 1. fordulója előtti péntek, 12 óra, 2.: a bajnokság 12. fordulója előtti péntek, 12 óra, 3.: a bajnokság 23. fordulója előtti péntek, 12 óra. Amennyiben a sportszervezet a megadott határidőig nem ad meg új neveket, csak ugyanazon labdarúgóinak tud a következő időszakban kooperációs versenyengedélyt kiváltani, akiket az előző határidőig megadott. ÉM