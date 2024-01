Spanyolországi edzőtáborozásra indul vasárnap a DVTK NB I-es labdarúgócsapata, és ennek kapcsán a klub közzé tette, hogy kik ellen játszik felkészülési meccseket a január 26-i hazautazásig.

Elsőként, az érkezés másnapján a dán bajnokság 4. helyén álló GF Aarhus ellen lépnek pályára a piros-fehérek (ellenük tavaly is meccseltek), majd a két nappal később a spanyol negyedik vonalban szereplő Estepona CF gárdájával mérkőznek meg. Ezt az összecsapást jövő héten szombaton egy kanadai együttes elleni meccs követi, a Vancouver Whitecaps FC-vel, az észak-amerikai ligában, az MLS-ben, a tavalyi év alapszakaszának végén a 6. helyen végzett csapattal csatáznak. Az utolsó játéknapjukon két mérkőzést is vívnak, a svéd bajnokság 7. helyén végzett Hammarby IF, és a szerb bajnokság 3. helyén álló Topolya SC ellen.

DVTK edzőmeccsek Spanyolországban

Január 15. (hétfő), 18.00: Aarhus GF (dán) – DVTK

Január 17. (szerda): Estepona CF (spanyol) – DVTK

Január 20. (szombat): Vancouver Whitecaps FC (kanadai) – DVTK

Január 24. (szerda): Hammarby IF (svéd) – DVTK

Január 24. (szerda): Topolya SC (szerb) – DVTK