A vármegyei II. osztályú bajnokság Közép csoportjának listavezetője a Keleti Kalózok Futball Club Mezőcsát együttese, amely öt ponttal előzi meg a Bogács Gyógyfürdő SE alakulatát, így a téli holtidényben eljátszhat az osztályváltás gondolatával.

Időarányosan jól állnak

– A rajt előtt az volt a célunk, hogy minél jobban szerepeljünk és versenyben legyünk a feljutásért – mondta Kemény Tamás, aki három esztendeje tölti be az egyesület elnöki tisztét és ezen túl játékosként is szolgál a csátiaknál. – A fiatalokból álló, huszonkét éves átlagéletkorú sportolókból álló csapatunk időarányosan jól áll, így most már kimondjuk, hogy meg akarjuk szerezni az aranyérmet. Amennyiben így lesz, utána eldöntjük, hogy feltesszük-e a kezünket a vármegyei elitre. Futballistaként már voltam abban a cipőben, hogy ugrottunk egyet, majd ennek következtében lecserélték a keretünk felét, ezért első számú helyi focivezetőként előre hangsúlyozom: ilyet biztosan nem teszünk, csak és kizárólag akkor vágunk az első osztályú kalandba, ha keretünket erre alkalmasnak ítéljük meg. Ezek a szavak rám is vonatkoznak, hiszen vezetőedzőnk, Orlóczki Tibor engem is szerepeltetett az alakulatunkban, már amennyiben a családi és egyéb elfoglaltságom mellett részt vettem az edzéseinken.

Arra a kérdésre, hogy melyik üldöző lehet a KKFC Mezőcsát riválisa, az elnök így felelt:

– A minket követő Bogács és Sajószöged mindenképpen, de a többi csapatot sem írjuk le. Kiegyensúlyozott a mezőny, még történhetnek meglepetések, bár azt tapasztaljuk, hogy ami a vágyakat jelenti, nyílt lapokkal csak mi játszunk.

Nincsenek bérelt helyek

Kemény Tamástól szakmai véleményt is kértünk és megtudakoltuk, hogy miben múlták felül a mezőnyt.