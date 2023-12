Teljes kerettel

Lovas Szilárd vezetőedző együttese azzal az MTK Budapesttel harcolt meg a továbblépésért, amely két osztállyal feljebb, az NB I 11. helyén áll. A vendégek teljes kerettel érkeztek a Kazinczy csarnokba, maximális mellszélességgel álltak a meccshez, ezzel is megtisztelve alacsonyabb szinten küzdő ellenfelüket, illetve szerették volna elkerülni az esetleges meglepetést.

Egyenlítés, időkérés

Egy-egy büntetővel indult a meccs, a házigazdák elrontották, a vendégek pedig még rátettek két akciógóllal (0-3). Babos beállóból szépített, és átlövésből is megmutatta tudását a BSK (2-3). Jól küzdött, bátor volt a pályaválasztó, a második hétméterest a háromszoros BL-győztes Puhalák bevarrta (4-5). Az MTK emberhátrányban is betalált, de előnyben a hazaiak is. Zsinórban jöttek a találatok, ami nem volt a védekezés dicsérete (6-8), a fővárosiak a második két percüket is megkapták közben. A 14. percben egyenlítettek Koósék (8-8), előtte kellett Vittmann hárítása is. Időt kértek a kék-fehérek, két góllal tértek vissza, majd Szabó N-nek volt szüksége ápolásra. Az MTK súlyban és keménységben meg volt hátul, de sok mozgással ki tudták őket játszani Babosék, így maradt a szoros állás (21. perc: 10-11). A hátrányokat továbbra is gyűjtögette a budapesti gárda, Puhalák büntetőből egyenlített (25. perc: 14-14). Kettős fórban időt kért Lovas Szilárd, át is vették a vezetést (15-14). A látogatók indításból pontosak voltak, de a BSK remekül tartotta magát, így az első félidőben még semmi nem dőlt el (16-17).

A folytatásban

Az MTK nyitotta jobban a második félidőt (16-19), ám a kétperces kiállítás tekintetében is, NB I-es szigorral dolgoztak. Egyik edző sem lazított, rendületlenül osztották a tanácsokat, a 35. percben, hátrányban megugrott a a vendégegyüttes (17-21). Támadásban egyre több hiba csúszott a BSK játékába, ám nem volt könnyű bármilyen helyzetet kiharcolni ilyen minőségű védelemmel szemben. A 39. percben 17-24 állt az eredményjelzőn, ami időkérésre késztette Lovas Szilárdot. Tóth A. betörése megérdemelte a tapsot, azonban ekkor már a sebességben jobb, valamint a helyzeteit biztosan kihasználó, és hosszabb kispaddal is rendelkező fővárosi csapat a távolban ,,járt” (19-27). A tisztes, lelkes játékot várta csapatától a közönség a hátralévő szűk húsz percre is, az MTK leindításból érte el a harmincat (19-30). A továbbjutás kérdése ekkorra eldőlt, a hazaiak a ,,Játszunk egy jót!” jelszóval kézizhettek a mérkőzés végéig. Puhalákék megtették, amit tudtak, kiszolgálták a nézőket, óriási bravúr lett volna, ha egy két osztállyal magasabban lévő csapatot kiejtenek. Ez elmaradt, viszont az első félidei produkciójukra büszkék lehetnek. MI