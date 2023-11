Az észak-borsodiaknál elsősorban olyan játékosok kaptak lehetőséget, akik az elmúlt hetekben kevesebbet játszottak, Csábi József vezetőedző, és az edzői stáb azért is rotált, mert a hétvégi bajnoki mérkőzés is nagyon nagy jelentőséggel bír a Barcika számára. Ennek jegyében pihenőt kapott Heil, aki eddig a maximális játékperccel zárta a tizenhárom bajnoki és egy kupafordulót. Nem utazott el az együttessel a sérült, maródi Szabó B., Morínigo, Gyurkó, illetve Fejes, ugyanakkor a többiekkel együtt mezt húzott Kovács Sz., a klub saját nevelésű utánpótláskorú játékosa. A kezdőcsapatban egyszerre két testvérpár, Szekszárdiék és Csilusék először léptek pályára a Kazincbarcika színeiben, illetve a védőmaszkban (korábban arcsérülést szenvedett) játszó Kotula is bizalmat kapott.

A folytatásban

A házigazda igyekezett házigazda módjára magához ragadni a kezdeményezést, náluk volt többet a labda a meccs kezdeti szakaszában, és némely drukker 11-est reklamált a 7. percben, amikor kedvencük, Horváth P. a földre került a KBSC 16-osán belül. Az első vendéghelyzetet a 14. percben lehetett feljegyezni, ekkor Süttő-Kotula összjáték után újra Süttőhöz került a labda, aki kapura lőtt, picit meglepve Megyerit, azonban tisztáztak a hazaiak. Négy perccel később baloldali hazai szöglet volt ,,műsoron", a fejekről lecsorgó labda megtréfálta Benczét, már-már gólt lett a szituációból, azonban a Barcika hálóőre javította a hibáját, és összeszedte a labdát. A 26. percbe fordult az óra, amikor előnybe került a Kozármisleny: egy középről, kiváló helyről elvégzett szabadrúgás után a labda lepattant a látogatókról, majd a balról kapura szánt lövésbe a jobb oldalon Tóth Z. tette bele a lábát, a játékszer pedig a borsodiak kapujában kötött ki, 1-0.

A szünetet követően nem sokkal kapufát ért el a dunántúli alakulat, az 51. percben pedig Bencze mutatott be egy bravúrt. Aztán a mezőnyben zajlott inkább a küzdelem, a KBSC látta, nem ment még el a ,,hajó", lehet egyenlíteni, akár még fordítani is. A mérkőzés 72. és 82. perce közti szakasz maga volt az őrület, ugyanis előbb Pekár egyenlített 11-esből (1-1), majd szinte a középkezdésből visszavezette a vezetést a Kozármisleny, Horváth P. révén (2-1). Három percre rá a vendégek nem tudtak tisztázni az ötös környékén, és Tóth Z. beadását követően Horváth P. lőtt a hálóba, 3-1. A 79. percben Kártik hozta fel a Barcikát (3-2), de az öröm ezúttal sem tartott sokáig, mert a 82. percben Turi visszaállította a kétgólos különbséget (4-2). Innentől pedig már nem volt visszaút, két NB II-es gárda kupacsatáját a mislenyiek nyerték, Csábi József vezetőedző csapata búcsúzott a sorozattól.

HR-Rent Kozármisleny – Kolorcity Kazincbarcika SC 4-2 (1-0)

Kozármisleny, 500 néző. V.: Bana (Kiss B., Rózsa D.)

Kozármisleny: Megyeri – Gajág, Beke, Horváth P., Schuszter (Nagy M., 63.) – Tóth Z. (Kispál, 91.), Füredi, Kozics (Major, 46.), Hegedűs (Bor, 72.) – Turi, Vajda. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

KBSC: Becnze – Szemere (Papp M., 67.), Szekszárdi T., Szekszárdi M., Süttő, Kotula – Székely K. (Ternován, 76.), Csilus Á. (Kurdics, 76.), Csilus T. (Kártik, 55.) – Pekár, Ádám F. (Pinte, 67.). Vezetőedző: Csábi József.

Sárga lap: Turi (24.), Schuszter (61.), Gajág (78.), Beke (87.), Horváth P. (89.), ill. Szemere (20.), Csilus T. (40.), Szekszárdi T. (56.), Süttő (75.), Pinte (95.), Kotula (95.).

Gólszerző: Tóth Z. (26.), Horváth P. (73., 76.), Turi (82.), ill. Pekár (72. – 11-esből), Kártik (79.).