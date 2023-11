Labdarúgás: NB II

NB II, 14. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC – Szombathelyi Haladás (Kazincbarcika, vasárnap, 13.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Játszottunk egy jó kis parázs hangulatú kupameccset szerdán idegenben, Kozármislenyben, nagyon hosszú, fárasztó volt az egész út. Nulla-egy után egyenlítettünk, egy-három után is mentünk az eredmény után, sikerült szépíteni, de aztán a hazaiak eldöntötték a mérkőzést. Kaptunk négy gólt, ami erre a csapatra eddig nem volt jellemző, de ez úgymond egy speciális helyzet volt. Speciális abban a tekintetben, hogy a keretben mindenkinek meg kell adni a lehetőséget a játékra, hiszen kell, hogy a játékosok motiváltak maradjanak, miközben mi, szakemberek választ kapunk bizonyos kérdésekre. Összességében a találkozó elérte a célját, persze nem lett volna baj, ha az eredmény jobban alakul a mi szempontunkból. Valamint azt is hozzá kell tenni, hogy az erőnket jól kell beosztani ebben a kiélezett bajnokságban, ahol, úgy érzem, eddig ,,csúcsra járt" a csapat, és ez egy komoly fegyvertény. Most érkezik hozzánk egy olyan ellenfél, amelyik tud, és akar is futballozni, kellően agresszív, az eredménylistája pedig változatos. Egy Barcika – Haladás összecsapást nyugodtan lehet rangadónak titulálni, van tradíció nálunk, és van nagyon nagy a Szombathelynél is. Sokszor megjegyeztem már azt, hogy minden meccsnek óriási a tétje, ilyen volt a Budapest Honvéd elleni legutóbbi fellépésünk, és ilyen a vasárnapi is.

A Barcikában Szabó B., Morinígo, Gyurkó és Fejes maródi, rájuk nem számíthat a szakvezetés.

A KBSC várható összeállítása: Tóth B. – Ternován, Szekszárdi M., Heil, Papp M., Kotula – Székely K., Pekár L., Kártik – Pinte, Kurdics.