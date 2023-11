A Miskolcon született, utánpótlás játékosként a Putnok FC és a Kazincbarcikai SC csapataiban szerepelt Koszta Márk –, a KC Kazincbarcikai SC szakmai igazgatójának, a DVTK korábbi labdarúgójának, Koszta Péternek a fia –, aki az élvonalban futballozott többek között a Mezőkövesd Zsóry FC-ben is, furcsa, ex lex állapotban él egy ideje. A 27 éves támadó, aki volt magyar utánpótlás válogatott, egy hónapja még Izraelben volt, ahol a foci illetően jól mentek a dolgai, az ottani élvonalban szereplő csapatával, a Maccabi Bnei Rainával, 5 forduló után veretlenül, 2 győzelemmel és 3 döntetlennel a 4. helyen álltak a tabellán, illetve állnak most is. Ugyanis a bajnokság félbeszakadt, miután október 7-én a palesztin Hamász vezetésével a Gázai övezetben működő iszlamista terrorszervezetek nagyszabású támadást indítottak Izrael ellen.

Azon a napon bajnoki meccsünk lett volna, de reggel arra ébredtem, hogy jött egy üzenet a klub egyik vezetőjétől, hogy elmarad a bajnokink

– emlékezett vissza Koszta Márk. – Az interneten kezdtem el tájékozódni, szembesülni a megdöbbentő eseményekkel. Mivel én Haifában élek, éltem, és onnan azért viszonylag távolra történtek ezek az események, eleinte nem éreztem veszélyben magam, függetlenül attól, hogy tisztában voltam azzal, hogy februári Izraelbe érkezésem óta átélt májusi rakéta támadásoktól jóval többről van szó. Szerencsére a párom éppen akkor nem volt kint velem, csak a kiskutyám, és mivel a hírek arról szóltak, hogy az izraeli katonaság válaszlépésre készül, – mivel az edzéseket is beszüntették, – engedélyt kaptak arra a légiósok, köztük én is, hogy hazatérhessünk.

Azonban ezt közel sem volt egyszerű megoldani.

– Mivel a Magyarországra indított kimenekítő légi járatokra már nem volt lehetőségem feljutni, az egyik csapattársammal, egy szerb fiúval a repülőtérre mentünk, és ott helyben próbáltunk meg jegyet szerezni valamelyik menetrend szerinti járatra – mondta Koszta Márk, majd így folytatta: – Csakhogy minden európai városba tartó gép tele volt, nem lehetett rá jegyet venni. Szerencsére egy ciprusi járatra sikerült helyet foglalnunk, így előbb Larnacába repültem, onnan pedig Görögországba, és egy nappal később, vagyis október 12-én érkeztem meg Athénból Budapestre, a kiskutyámmal együtt.

Bizonytalanság

Négy hete van Magyarországon Koszta Márk, aki nem tudja, hogy mit hoz a jövő.

– Két, három hetet egyénileg edzettem, személyi edzővel, azóta annyi változás történt, hogy lehetőségem adódott, hogy csapatszintű edzésmunkában vegyek részt – mondta a csatár, aki arra a kérdésre, hogy információi szerint mikor folytatódhat az izraeli bajnokság, a következőket mondta:

A legutóbbi hírek szerint talán november 25-én, zárt kapuk mögött, vagyis szurkolók nélkül. Néhány klubnál, köztük a Maccabi Bnei Rainánál is elkezdődtek már az edzések, de csak izraeliekkel, ugyanis a légiósok még nem tértek vissza. A csapatunknál hatan vagyunk külföldiek, és várjuk, miként alakul a helyzet.

Felvetettük a labdarúgónak azt is, hogy előállhat-e olyan helyzet, mint amit az orosz-ukrán háború idézett elő, nevezetesen, hogy a nemzetközi labdarúgó szövetség lehetővé tette, hogy az érintett országokban szereplő klubokkal a játékosok szerződést bonthassak.

– Ez is egy lehetőség, de nem tudom, hogy lesz, mi lesz. Kölcsönben szerepelek ennél a csapatnál, az évad végéig, vagyis jövő nyárig kellene ott lennem. Szerettem ott játszani, jól éreztem magam, a bajnoki idény jól indult, az utolsó meccsünkön győztes gólt szereztem, vagyis szeptember végéig minden szép volt – mondta Koszta Márk, aki arra a kérdésre, hogy az esetleges visszatérés után menne-e az, hogy száz százalékban a focira koncentráljon, így felelt: – Ez egy nagyon nehéz kérdés, ami egy hónapja szinte állandóan napirenden van, nálam, és a környezetem részéről, és most úgy vélekedek erről, hogy ezt nehéz elképzelni. Focizni szeretnék, jól teljesíteni, de ehhez az alapvető fiziológiai szükségletek mellett a Maslow-piramis második szintjére, a biztonságra is szükség van.