Labdarúgás: NB II, 14.forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – Szombathelyi Haladás 2–2 (1–1)

Kazincbarcika, 300 néző. V.: Nazsa (Tőkés, Vrbovszki).

KBSC: Tóth B. – Ternován, Szekszárdi M., Heil (Szemere B., 46.), Papp M., Kotula M. (Süttő, 85.) – Csatári, Kártik (Ádám F., 76.), Pekár L. (Székely K., 68.) – Kurdics (Csilus T., 76.), Pinte. Vezetőedző: Csábi József.

Haladás: Pálfi – Beronja, Jagodics M., Csonka B., Bosnjak – Zvekanov, Horváth R. (Nyíri V., 59.), Szakály A., Rácz B. (Simut, 75.), Doktorics (Csernik, 75.) – Katona I. (Mohos, 88.). Vezetőedző: Aleksandar Jovic.

36. perc: Kurdics állította meg szabálytalanul Beronját a tizenhatos sarkánál, büntetőt kapott a vendégcsapata. A megítélt tizenegyest Rácz B. magabiztosan lőtte a Barcika kapujába, 0-1.

38. perc: Pekár kapufáját követően a labda Kotula M. elé került, és a hosszú sarokba lőtt, 1-1.

60. perc: Vendég szabadrúgást követően Csonka B. fejelt a hazaiak kapujába, 1-2.

91. perc: Süttő előreívelt labdájára Pinte P. érkezett, levette, majd a hálóba gurította a játékszert, 2-2.

Sárga lap: Csatári (73.), Pinte (91.), ill. Zvekanov (29.), Bosnjak (42.), Beronja (90.), Jagodics (91.).

Jók: Pekár, Kotula M., Süttő, ill. Zvekanov, Doktorics, Csonka B.

Csábi József: – Tudtuk, hogy a Haladás egy jó csapat, láttuk őket szerdán is, a Zalaegerszeg elleni kupameccsen. Két pontrúgásból kaptunk gólt, ezzel előnyt adtunk ellenfelünknek, de kétszer is vissza tudtunk jönni, ez mutatja a csapat erejét. Nem először van ilyen, hogy vert helyzetből tudunk egyenlíteni. A végén elkaptuk a fonalat, kevés volt már az idő ahhoz, hogy az i-re feltegyük a pontot.

Aleksandar Jovic: – Egy igazi kemény mérkőzés volt. A meccs minőségét eldöntötte a pálya minősége. Úgy érzem tudtuk kontrollálni a játékot, amit mindig is szeretnénk. Ellenfelünk inkább kontrákból próbált veszélyeztetni, mi voltunk, azt hiszem, aktívabbak a pályán, kétszer vezettünk, úgy gondolom, két pontot veszítettünk. Gratulálok a csapatnak a harciasságért, a Barcika egy szervezett csapat volt.