MVSC-Miskolc – Sárospataki TC 3–0 (1–0)

Miskolc, DVTK edzőközpont, 100 néző. V.: Tóth I. T. (Nagy M., Tóth Á.).

MVSC-Miskolc: Hajzer – Bánk, Sóskuti (Nagy A.), Tasi, Bódi (Figeczki), Csávás, Kele (Kurucz), Oláh (Ujj), Takács (Potyka), Kovács B. (Fenesi), Sebestyén. Vezetőedző: Jordán András. Sárospataki TC: Poór (Berki) – Palágyi, Szegedi, Petercsák, Engel, Hunyadi (Bacsi), Gégény (Dimov), Matisz, Fodor, Oravecz, Balogh M. Vezetőedző: Beimli Zsolt. G.: Csávás, Figeczki, Oláh. Jók: Oláh (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Jordán András: – Köszönjük a Sárospataknak, hogy belement a helyszín megváltoztatásába. Nekik is a játékosaik egészsége az első és a labdarúgás, mint sportág sem utolsó. A foci mennyivel szebb játékra alkalmas talajon, amit talán így a kilátogató nézők is élvezhettek. Minden alkalommal nekik szeretnénk örömet okozni. Hosszú hetek óta érezzük, hogy magasabb szinten nem nézi mindenki jó szemmel az MVSC-Miskolc idei szereplését, ezzel együtt sohasem gondoltam volna, hogy Tomiszlav Szivics majd tíz évvel ezelőtti nyilatkozata – mondják meg, hányadiknak kell lennünk és akkor nem izgulunk – az amatőr futballban is érvényt nyer.

Kovács Gábor szakosztályvezető: – Gratulálunk a hazaiaknak.