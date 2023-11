DVTK Ongropack – Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (-21, -22, -15)

Miskolc, DVTK Aréna, 220 néző. V.: Villás, Rácz.

DVTK Ongropack: Horváth L. 3, Einarsdóttír 3, Kiss E. 7, Egri K. 15, Hegyi B., Jovanovic 9. Csere: Kundrák (liberó), Skoric 5, Kalmár, Egri B., Hollósi. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Swietelsky-Békéscsaba: Kump 2, Glemboczki 5, Stepanenko 10, Bodnár 11, Aydinogullari 3, Stanchulova 8. Csere: Kertész (liberó), Molcsányi (liberó), Strumilo 1, Pintér 4. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Németh Szabolcs: – Jár a gratuláció a Békéscsabának, tisztában vagyunk azzal, hogy feszített a tempójuk. Biztosak voltunk abban, hogy egyfajta fásultság tapasztalható lesz náluk, és amíg nálunk rendben volt a koncentráció és le tudtuk követni a játékukat, addig pariban tudtunk lenni. Mindkét oldalt a hibák jellemezték, sajnos erről szólt a mai meccs. Az első két játszmában a rutin döntött, a harmadikban szintén az, de ott már szétesett a fókusz és nem tudtunk visszajönni a meccsbe. 11:8-nál talán megijedtünk, hogy lehet keresnivalónk. Azt nem mondhatom, hogy a játékosaim ne tettek volna bele mindent, csúsztak-másztak a pályán, de ma még nem a Békéscsabát kell megvernünk.

Tóth Gábor: – A mai mérkőzésen nagyon lassan vettük fel fejben a ritmust, konkrétan arra gondolok, hogy tisztáztunk néhány fontos dolgot, ami elengedhetetlen lett volna ahhoz, hogy könnyedebben vegyük ezt a meccset. Sok esetben pontatlanok voltunk, többet hibáztunk nyitásban is az első szettben, ami megnehezítette a dolgunkat, de aztán ez a játékelem is feljavult, ahogy a többi is.

