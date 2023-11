A labdarúgó NB I 12. fordulójában, szombaton Puskás AFC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeztek. A 0-0-ra végződött találkozó után a két csapat szakvezetője értékelte a látottakat.

Hornyák Zsolt (Puskás AFC): – Jó mérkőzést láttam, mindkét csapat nyerni szeretett volna, egyedül a gólok hiányoztak. De példásan küzdött a Diósgyőr – és mi is, – a gólszerzésért, hogy megnyerje a mérkőzést. Az első félidő inkább a taktikáról szólt, amelynek során mindkét csapat igyekezett biztosítani a középpályát. Mi a második félidőben cserékkel frissítettük fel a széleket, a támadósort, és azt gondolom, hogy egy lépéssel közelebb álltunk a gólhoz. Corbu megkoronázhatta volna egész heti jó teljesítményét, a játéka, futó teljesítménye extra volt az elmúlt napokban, szerdán 18 ezer métert futott, ami világrekord. A DVTK-ról szólva: ők is végig szerettek volna játszani, és nyerni. Nem olyan döntetlent láttunk, ami el volt taktikázva, bár az első félidőben ez úgy tűnt, de végig izgalmas volt a mérkőzés, főleg az utolsó 20-30 perc, amikor oda-vissza játékot láttunk. A nehéz hetünk után meg kell, hogy elégedjek a 0-0-s döntetlennel, bár nyerni szerettünk volna, de a Diósgyőr is így volt ezzel.

Kuznyecov Szergej (Diósgyőri VTK): – Feszült mérkőzés kerekedett a találkozóból. Egyik csapat sem akart hibázni, és nem sok helyzetet hozott a mérkőzés. Ez egy olyan meccs volt, amelyen egy gól eldönthette volna a találkozót. Nem sikerült egyik csapatnak sem betalálni, igazságos döntetlen született. A második félidőben próbáltunk a cserékkel felpörgetni a játékot, mert tudtuk, hogy nehéz kupamérkőzése volt a Puskásnak szerdán, és arra számítottunk, hogy a végén a mi támadóinkban lesz több gyorsaság és frissesség. Nagyon komoly helyzetekig nem jutottunk el, de voltak amolyan fél helyzeteink, amelyekből gólt lehetett volna szerezni, szerencsével.