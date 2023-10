Ott Tanaknak nagyon fekszik a nehéz murvás terep Chilében. Az észt pilóta ugyanis 2019 után ismét nyerni tudott ebben a dél-amerikai országban, és idei második győzelmét vághatta zsebre. A második helyet vasárnap örökölte meg csapattársától Thierry Neuville és egyedüli Hyundai-pilótaként állhatott a dobogón. Elfyn Evans ért célba a bronzérmes helyen. A Toyotát a világ másik végén ismét világbajnokká koronázták.

Tanak nem csak, hogy mindkétszer megnyerte a Chile Ralit, de tette ezt két különböző csapatnál, két különböző autóval. Az első sikerét még a Toyotánál érte itt el, most viszont a félgyári M-Sport Ford Pumájával. Tanak az első gyorsasági szakaszt mindjárt megnyerte, majd átadta a helyét néhány gyorsasági erejéig. Pénteken azonban visszakaparintotta a helyét és onnan már nem lehetett letaszítani.

Komoly balesetek borzolták az idegeket mindjárt a rali elején. Esapekka Lappi már az első gyorsasági során megpördült a Hyundaijal egy gyors balkezes kanyarban, majd a harmadik gyorsasági szakaszon Pierre Loubet is megjárta a Ford volánja mögött.

Kalle Rovanpera megszenvedte, hogy világbajnokságbeli elsőségénél fogva ő rajtolt először a száraz murván, és söprögetett az utána jövők előtt. Nem is tudott a negyedik helyezésnél jobb helyen végül célba érni, de ez is elég volt ahhoz, hogy Evans harmadik helyéért kapott pontokkal együtt a Toyotát itt világbajnokká koronázzák. Ráadásul a Power Stage-en Neuville volt az egyetlen Hyundai pilóta, aki bónuszpontokat gyűjtött, és Rovanpera és Evans a leggyorsabb időket érte el ott. Ezáltal garantált volt a Toyota bajnoki címvédése.

Evans harmadik helyezésével még életbe tartja egyéni világbajnoki esélyeit. Az október végi Közép-Európa Ralin eldőlhet minden. Amennyiben Rovanpera, aki jelenleg 31 ponttal vezeti az egyéni ponttáblát, jobb helyezést ér el Evansnél, akkor megvédi világbajnoki címét és Európában ünnepelhet.

Jól ment

A Toyotának jól ment a hétvégén. Takamoto Katsuta Rovanperát követve lett az ötödik helyezett, igaz majd öt perces tetemes leszakadással. Ezután már WRC2-es pilóták következnek az első tízben. A hatodik helyezett Oliver Solberg szerezte meg a kategóriagyőzelmet. Az első tizet Gus Greensmith, Sami Pajari, Yohan Rossell és Nyikolaj Griazsin zárja.

Folytatás a hónap végén (2023. október 26-29.) egy új, aszfaltos helyszínen, a Közép-Európa Ralin, amelyet három ország, Németország, Ausztria és a Cseh Köztársaság rendez meg.