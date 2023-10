Az egyetemisták előbb 3:0-ra kikaptak a Fino Kaposvár, majd 3:1-re a Pénzügyőr SE vendégeként, aztán múlt vasárnap a hazai debütálás sem sikerült, ugyanis a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3:0-ra nyert az Egyetemi körcsarnokban, a miskolciak szettaránya tehát – egyelőre – 1:9.

– A vasárnapi meccs pozitívuma, hogy majdnem tele volt a csarnok nézőkkel, ha jól néztem, akkor a forduló második legnagyobb nézőszámát produkáltuk, Barcikáról is eljöttek páran, nagyon jó volt a hangulat – fogalmazott Barócsi Ákos, a MEAFC-Miskolc szakosztályvezetője. – Ugyanakkor, sajnos, a csapat gödörben van, ezt ki lehet jelenteni. Nincs meg egyelőre a stabil alapjátékunk, bizonyos posztokon, így feladóban is javulnunk kellene. Az első két ellenfelünk azért jóval erősebb volt tőlünk, azonban a Vegyésztől ennyivel, mint amit az eredmény mutatott, nem vagyunk lemaradva. Tény, nem éreztük valami jól magunkat a Barcika elleni 0:3 után, és nem is a játék okozta a legnagyobb csalódást, hanem az, hogy nem küzdöttünk. Itthon, hazai pályán, ennyi ember előtt nem tehetjük meg, hogy lehorgasztott fejjel állunk a pályán. Ki lehet kapni, de emelt fővel, és ez most nem sikerült, ellentétben Kaposváron és a Pénzügyőrnél. Ha ez nem így lett volna, akkor lehet lett volna esély szettet, szetteket nyerni, azonban hitehagyottan nem lehet röplabdázni.

Hasonló kaliberek

A MEAFC-Miskolc csütörtökön 19.30-tól a Vidux-Szegedi RSE vendége lesz, a Tisza-partján, a városi sportcsarnokban.

– A Szegeddel kapcsolatban elég sok a tapasztalatunk, hiszen tavaly, az NB I Ligában osztálytársak voltunk, és összesen nyolc meccset játszottunk egymás ellen, beleértve a bajnoki döntőt is, amely négy felvonásig tartott – mondta Barócsi Ákos. – Náluk a legnagyobb változás az volt, hogy elment az argentin feladójuk, maradt egy magyar srác erre a posztra, és egy fiatal játékos. Meg tudták tartani brazil ütőjüket, Pozzobont, és leigazolták Gönczi Imrét, aki röpizett már Szolnokon, Kecskeméten, és a Kistext-nél is, egy elég tapasztalt játékos. A szakmai stáb, Bagó László vezetésével kielemezte a vasárnapi találkozót, volt egy beszélgetés is, biztos, hogy sokkal több van a csapatban, és hozzáállásban is mást várunk. A kérdés az, mennyiben hagyott mély nyomot a társaságban ez a vasárnapi meccs, mennyire tudunk felébredni a pofonból, és hogy ezúttal lesz-e vezérünk. Most következnek azok a meccsek, amiket meg kellene nyernünk, olyanokkal fogunk az elkövetkezendőkben találkozni, akik hozzánk hasonló kaliberek, és ugyanúgy a nyolcban szeretnének zárni az alapszakasz végén. Mi bízunk a csapatban, a játékosoknak is kell bízniuk egymásban, sokkal jobban.