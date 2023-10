Közéjük tartozik az a Kiss Tibor, aki a hetvenötödik születésnapja alkalmából kezdőrúgást végzett az MVSC-Miskolc – SunPro Emődi ÁIDSE vármegyei első osztályú futballmérkőzésen.

Hívták és nyomban jött

A csatárról már csak az idősebb generáció tagjainak lehetnek emlékei. Ők tudják, hogy a Kubikban nőtte ki magát, majd megjárta a Budapesti Honvéd és a DVTK élvonalbeli együttesét is.

– Hat éve, 2017-ben jártam utoljára az általam imádott, Tiszai pályaudvar melletti sporttelepen – kezdte a negyvenegy éve Egerben élő sportember, majd így folytatta: – Egy hasonlattal élek: nekem a híres vasutas pálya olyan, mint mondjuk Salamon Józsiéknak a diósgyőri aréna. Amikor meghallom az MVSC nevét, hatalmasat dobban a szívem és bizony nyomban keresem és kutatom a fiatalságom örökre szóló emlékeit. Borzalmasan fáj nekem, hogy csapatunk a vármegyei első osztályban szerénykedik, miként az is, hogy az Eger csak NB III-as. A miskolci zöld-fehéreknek most, hogy ismét náluk jártam, ha úgy tetszik, otthon voltam, felajánlottam mindenfajta segítségemet. Nem a tapsért mentem kezdőrúgónak, nem azt akartam, hogy megint ünnepeljenek. Mivel meghívtak, hogy a háromnegyed századom megérne egy „misét”, már rohamtam is. Ez amúgy nehéz nekem, az egészségem ugyanis nem valami fényes. Még annyit, hogy ha már nálam van a szó: adja isten, hogy a válogatottunk kijusson az Európa-bajnokságra és valamikor a vébére, mert az utóbbin a Szepesi-érában szerepeltünk utoljára és 1986 elég régen volt.