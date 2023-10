Röplabda, Férfi Extraliga, alapszakasz, 6. forduló

Dunaújvárosi KSE – MEAFC-Miskolc (Dunaújváros, vasárnap, 17.00)

Bagó László, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Szereztünk eddig két pontot, de lehetne akár hat is, ami nem mindegy sem számszakilag, sem a hangulatra gyakorolt hatása miatt. Emiatt tehát nem vagyunk jó passzban, mert többre hivatott annál a csapatunk, mint amit eddig mutatott. A Dunaújvárosról tudni kell, hogy idén is megfiatalodott a keretük, a tehetségesek, valamint a légiósaik eligazoltak más klubokba. De nem vehetjük félvállról a mérkőzést, egyrészt, mert a Barcikát is megjárt kollégám, Tomanóczy Tibor rendületlenül kutatja és találja meg az ügyes gyerekeket, másrészt a TFSE-től csak öt szettben kaptak ki. Minden egybevetve kötelező a 3 pont begyűjtése, hogy végre elinduljunk felfelé.