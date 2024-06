Az 1912-es évszám szerepel rajta. Tanári diploma üvegkeret alatt Fejér József nevére. Tenyérnyi nagyságú pecsét bizonyítja hitelességét. A diplomát 1964-ben hagyta el valaki a vonaton, aztán hónapokon át nem kereste senki, a Tiszai pályaudvar talált tárgyak osztályán landolt. A történtekről 1964. június 4-én számolt be az Észak-Magyarország, az egyik legérdekesebb talált tárgyként említi a cikk az elhagyott diplomát: Priska Tibor, a kor egyik legismertebb újságírója színesen számol be arról, hogy mi mindent hagytak el akkortájt az emberek. A téma azóta is örökzöld, majd' minden újság újra és újra ír róla, no de ezt a cikket ma is jó olvasni.

Nézzük, 60 éve mi mindent és hol felejtettek el eleink.

Hatvan éve, harminc éve

„– Őriztünk mi már sok mindent ebben a raktárban — mutat a zsúfolt polcokra, a táskák, ernyők, női kalapok, sálak, félcipők, seprűk közé" – idézte a cikkben az újságíró bizonyos Dobrosi Barna bácsi szavait, aki akkor, 60 éve már 30 éve intézte az elfelejtett tárgyak ügyeit a pályaudvaron.

„— A legérdekesebb lelet?

— Egy sírfelirat volt — válaszolja a pénztáros. — Már elvitték. De van egy köteg szerelmeslevelünk, gondosan átkötve, nejlonzacskóba zárva".

Dugesz pénz volt!

„Kapkodva, ijedten hadonászva ront be a Patyolathoz egy férfi" – folytatta a cikk. Fiatal olvasóink talán nem is tudják, mi volt az: ruhatisztítást, vegyi tisztítást vállalt a cég.

„— A zakóm! Illetve a nadrágom! A zsebét meg akarom nézni! Remélem, még nem mosták ki!

Nem, még nem mosták ki. Néhány perc múlva megkapja, gyorsan az órazsebhez nyúl. majd elterülő, széles mosollyal kiemel három darab százast.

— Csak meg ne mondja az asszonynak! Dugesz pénz volt — nyújtja vissza elégedetten a nadrágot, és távozik"a csaknem pórul járt ember.

A Patyolat dolgozói egyébként a cikkben olvasottak szerint gyakran találtak töltőtollat, igazolványokat, karikagyűrűt, illetve pénzt a zsebekben.

Bedobták a lottóval együtt

Még egy különleges helyről tett említést a 60 évvel ezelőtti cikk: a lottó-ládákba bedobott nem odavaló dolgokról.