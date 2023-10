Újabb bravúros sikert ért a diósgyőri női kosárlabdacsapat, az európai elit sorozatban. Azok után, hogy két hete a francia bajnok, az Európa Kupa-győztes Lyon otthonában nyertek, ezúttal az olasz bajnok, a tavalyi Euroliga bronzérmes vendégeként diadalmaskodtak. Az EL A-csoport 3. fordulójában, szerdán este, a Beretta Famila Schio gárdájánál vizitálva négypontos győzelmet aratott a DVTK Hun-Therm, és ezzel változatlanul száz százalékos teljesítménnyel állnak abban a nyolc csapatos csoportban, amelyben rajtuk kívül már csak az EL-címvédő, a török Fenerbahce veretlen.

A szerda esti mérkőzés végig szoros volt, jellemzően a Diósgyőr vezetett, és az utolsó négy percet úgy kezdték a csapatok, hogy 45-43 volt az eredmény a DVTK javára. Az addigi kosárszegény meccsen, – amelyen a csapatok többnyire távoli dobásokkal kísérleteztek, ám a hárompontosok csak ritkán értek célba – a hajrában egymást követték a találatotok, és a vendégek, elsősorban Lelik és Grigalauskyte góljaival, célba húzták magukat, 59-55-re megnyerve az összecsapást.

A védekezés

A diósgyőriek egyik legjobbja ezen a mérkőzésen az ausztrál válogatott Darcee Garbin volt, aki három triplája mellett egy duplát is bevert, és összességében 11 pontig jutott. Az erőcsatártól a meccs másnapján elsőként azt kérdeztük, hogy meglátása szerint minek köszönhető az újabb, váratlan siker.

– A szerda esti győzelmet a védekezés alapozta meg, az, hogy sikerült 60 pont alatt tartani az ellenfelet. És nem mellékesen az, hogy nagyon komoly felkészülés előzte meg a mérkőzést. Rengeteg videót néztük meg a Schio elleni találkozó előtt, köztük sok, személyre szabott képi felvételt. És az is kellett a győzelemhez, hogy csapatként dolgozzunk össze a pályán – mondta Darcee Garbin, aki arra a felvetésre, hogy nagyon úgy tűnt, hogy tripladobásokkal szerették volna megnyerni ezt a mérkőzést ám ez nem igazán sikerült, így felelt: – Fontos része volt a meccs forgatókönyvének, hogy amikor lehetőségünk adódik, akkor vállalkozzunk nyitott dobásokra, távolról. Mivel sok ilyen helyzet adódott, próbálkoztunk is, de ez most nem ment olyan százalékkal, mint máskor. Ellenfelünk is hasonlóan tett, talán csak a végjátékban volt kivétel Guirantes két kísérlete, amit emberről dobott el, és célba is ért. Vállalkozott hárompontosokra mindkét csapat, de mivel ez igazból egyik oldalon sem volt kiemelkedő, nem bizonyult döntőnek.

Fegyelmezettség

A végjátékban azonban nagyon koncentrált volt a diósgyőri csapat, és bár a meccs vége előtt 26 másodperccel a hazai együttes 1 pontra, 53-52-re felzárkózott, Guirantes triplájával, a Diósgyőrben maradt tartalék.

– Amikor a végjátékban egy pontra feljött a Schio, és fél perc sem volt már hátra, azért bevillant, hogy egy éve szoros csatában hozta döntetlenre a rendes játékidőt az olasz csapat. Tudtuk, hogy most is képesek lehetnek erre, emiatt nagyon figyeltünk arra, hogy ne legyen eladott labda, a passzok rendben megérkezzenek, hogy védjük a labdát. A fegyelmezett játék volt a győzelem kapuján átvezető út – mondta az ausztrál kosaras, akitől azt is megkérdeztük, hogy jó érzés-e az Euroliga A-csoportjának táblázatára pillantani. – Nagyon jó ránézni a tabellára. Rettenetesen boldogok vagyunk, ennél jobb kezdésről nem is álmodhattunk volna. De a mérkőzések sora folytatódik, a bajnokságban hazai rangadó vár ránk, a Pécs ellen, szombaton, és a novemberi kisebb szünetig, az Euroligában is van még mérkőzésünk, két nyerhetőnek tűnő találkozó. Reméljük, hogy a hónap végén a mostaninál is szebb lesz majd az Euroliga A-csoportjának tabellája.