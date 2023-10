Első hazai bajnokiját játssza szombaton 17.00-tól a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek az NB I/A csoportjának 2. fordulójában a DVTK Arénában a BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós együttesét fogadják. A piros-fehéreknek ez lesz az évad második egynapos felkészüléses meccsük, – az egy héttel ezelőtti, BEAC elleni bajnokit követően, – mivel a csapat csak csütörtökön este érkezett haza Franciaországból, a Lyon elleni Euroliga meccsről, amelyet 10 ponttal megnyertek.

– Ebből az egy napból külön szántunk arra is időt, hogy visszanézzünk a fontos jeleneteket a Lyon elleni meccsből, kielemezzük, hogy melyik figurák működtek jól. Volt sok pozitívuma annak a mérkőzésnek, úgy érzem, sikerült azzal a sebességgel, energiával és agresszivitással kosaraznunk, amire az Euroligában szükségünk van, helyenként pedig kifejezetten okos megoldások születtek a pályán – mondta Völgyi Péter, a diósgyőri együttes vezetőedzője. – A pénteki edzésen természetesen készültünk a BKG játékából, gyakoroltuk azokat az elemeket, amelyeket szeretnénk ellenük megvalósítani. Nem egyszerű feladat ennyi idő alatt felkészülni egy mérkőzésre, de a tavalyi tapasztalatokból már tudtuk, hogy az euroligás szereplés mellett sokkal több időnk nem áll majd rendelkezésre egy-egy bajnoki előtt a felkészülésre.

Lépegetnek előre

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy kell-e tartani a Szigetszentmiklóstól, azok után, hogy egy hete, a Szekszárd vendégeként egy kosárnyi különbséggel maradtak csak alul – úgy, hogy az utolsó előtti percben még döntetlen volt az állás...

– Nehéz ezt a szezon elején megmondani. Jó eredményei minden csapatnak lehetnek, de azt is lehet látni, hogy a BKG évről évre lépeget előre. Nagyon kellemetlen ellenfelek, több nagyszerű dobójátékosuk is van. Mindenképpen az 1-1 elleni védekezésünkön lesz a hangsúly, nem szabad sok besegítést csinálnunk a festékben, mert abból üres dobóhelyzeteik lehetnek és azokat kíméletlenül ki fogják használni. Nagyon nagy hiba lenne lebecsülni őket, és semmiképpen nem is fogjuk ezt megtenni – mondta Völgyi Péter, aki arra a kérdésre, hogy milyen meccsre számít, melyik külföldit pihenteti ez alkalommal, így folytatta: – Csak az biztos, hogy az öt külföldiből egynek biztosan pihennie kell a BKG ellen. Meglátjuk, hogy a kulcsjátékosok közül mennyien kaphatnak egy kis pihenőt, ezt majd a mérkőzés alakulása fogja megmondani. Ugyanakkor az a célunk, hogy a magyar bajnokságban is azzal a sebességgel és agresszív védekezéssel kosárlabdázzunk, mint az Euroligában, hiszen csak így tudjuk biztosítani, hogy a hétközi mérkőzésekre is csúcsformában maradjon a csapat. Természetesen ha nyílik rá lehetőség, a fiatal játékosoknak is szeretnék minél több játéklehetőséget adni. A szűkös idő miatt a legfontosabb cél a bajnokságra, hogy a védekezésünket megfelelően megszervezzük, ehhez elengedhetetlen, hogy a fiatal játékosok is megtalálják a helyüket a rendszerben.