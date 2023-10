Labdarúgó NB II, 13. forduló

Budapest Honvéd – KolorCity Kazincbarcika SC (Budapest, Bozsik Aréna, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Az előző körben olyan dolgokat is csináltunk a pályán, amik eddig nem voltak ránk jellemzőek, például sokkolt bennünket az, hogy a 13. másodpercben már gólt kaptunk a Tiszakécskétől. Ezután, és 1-2-t követően is vissza tudtunk kapaszkodni a meccsbe – ez nem először történt meg –, és még talán az i-re is feltehettük volna azt a bizonyos pontot. Nehéz időszakot élünk, sérültekkel, betegekkel, de azért vagyok, vagyunk a stábbal, hogy ne síránkozzunk, keressük a megoldásokat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a bajnokság mennyire kiegyenlített, egy-két sikerrel felfelé lehet jelentőset lépni, ugyanennyi vereség után azonban a kieső zónában találhatja magát egy csapat. A Honvédnál nagyon jó keretet hoztak össze, vannak rutinosabb játékosok, és tehetséges fiataljaik az akadémiáról. Amennyiben valóban komolyan gondolják a fel-, visszajutást, akkor sorozatban hozniuk kell az eredményeket, de nekünk is fontos minden egyes pont. Majdnem 14 évet töltöttem a Honvédban, 9 évet játékosként, a többit edzőként, az érzelmi kötődésemet tehát felesleges véka alá rejteni. Viszont ezt, ebbe a mérkőzésbe nem szabad beletennem. Kispesten van egy szép stadion, klassz szurkolótáborral, a focit Barcikán is szeretik, minden elismerésem azoknak, akik esetleg a Bozsikba is eljönnek, buzdítani bennünket.

A Barcikában Fejes és Morinigo sérülés miatt nem játszhat, és kérdés az is, hogy a legutóbbi összecsapáson orrtörést szenvedett Kotula játékra jelentkezhet-e.



A KBSC várható kezdőcsapata: Tóth B. (Bánhegyi) – Ternován, Szekszárdi M., Heil, Papp M., Süttő – Csatári, Kártik, Ádám F. – Kurdics, Pinte.