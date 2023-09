Négy napot töltött a szerb fővárosban Deák-Bárdos Mihály egykori többszörös olimpikon és világbajnoki ezüstérmes birkózó, a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai igazgatója.

Megbilincselték

– Belgrád közelsége önmagát kínálta arra, hogy megnézzem a felnőtt világbajnokság eseményeit – mondta hazaérkezése után a népszerű, a vármegyei birkózó szövetség elnöki tisztét is betöltő sportember. – A körítés a szokásos volt, a húszezer néző befogadására alkalmas csarnok pedig általában megtelt a különböző súlycsoportok éremcsatáira. Akadt néhány különlegesség: a 67 kilós kötöttfogású nyolcaddöntőben az iráni fiú egy japánnal küzdött. Szoros meccset vívtak, 10–10 eredmény született, az ázsiai utolsó akcióval nyert. A testvére azonban bedobott egy vizes palackot a küzdőtérre, ezért megbilincselte kivezették, ilyet hosszú pályafutásom alatt még soha nem láttam. Meglepett, hogy az egyéni indulóként küzdő oroszok nem szereztek érmet, így egyetlen párizsi olimpiai kvótát sem harcoltak ki kötöttfogásban, viszont a kirgizek nagyon előre törtek. Az idősebbeket többnyire legyőzték a feltörekvő korosztály tagjai, vagyis ebben a műfajban is számít a fiatalos lendület, amellyel a trónkövetelők túllépnek a rutinos, de már sokkal hamarabb elfáradó „rókákon”. A magyarokat rengetegen buzdították, a mieink jól is szerepeltek és ez bíztató a szűk egy esztendő múlva a francia fővárosban sorra kerülő ötkarikás viadal előtt.

A borítóképen: Deák-Bárdos Mihály felesége, Gedeon Bernadett társaságában a belgrádi sportcsarnokban | Fotó: olvasónktól