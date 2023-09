Labdarúgás: NB II

Labdarúgó NB II, 7. forduló

Gyirmót FC-Győr – KolorCity Kazincbarcikai SC (Gyirmót, vasárnap, 16.00)

Csábi József, a KC KBSC vezetőedzője: – A múltkori, Ajka elleni hazai találkozón, az első húsz percben kapkodóan játszottunk, fölényben volt a vendégcsapat, akadt helyzete is. A szünet után azonban már sokkal jobban futballoztunk, igaz, a labdabirtoklásban nem voltunk jobbak, azonban a pályán a mi akartunk érvényesült. Egy szép támadásból előnyt tudtunk szerezni, a dunántúliak a második félidőben nem rúgtak a kapunkra. Nagyon fontos három pontot gyűjtöttünk be egy nagyon jó kerettel rendelkező csapattal szemben. Biztos vagyok abban, hogy a folytatásban az Ajka sok ellenfelét meg fogja lepni, le fogja győzni. Van 9 pontunk – ami lehetne több is a mutatott teljesítmény alapján, elég csak a Vasas elleni, 98. percben kapott gólra gondolni –, megbecsüljük, és az alapvető célunk nem változik. Ugyanakkor jó lenne, ha ki tudnánk lépni a ,,kiscsapat" kategóriából, még akkor is, ha tudjuk a lehetőségeinket, és nem akarunk elrugaszkodni a realitás talajáról. Nincs két egyforma találkozó, a Gyirmót azonban hasonló rivális lesz, mint amilyen az Ajka volt. A játékosállományuk, az összetételük rendben van, a nyáron túl sokat nem változtattak. Tavaly hatodikként végeztek, és az idei bajnokságot nem úgy kezdték, ahogyan arra vélhetően számítottak. Előre lehetetlen megmondani, mi fog történni, mely momentumok lehetnek fordulópontok. Még a szezon elején tartunk, egy kis idő – szerintem – még kell ahhoz, hogy kialakuljanak a reális viszonyok. Amivel csak azt jelezném, hogy nagyon oda kell figyelni mindegyik mérkőzésen, a tabellából nem következik az egyenesen, hogy ,,tutira" nyerünk. Hasonló erényeket kell mutatnunk, mint eddig, csak akkor leszünk eredményesek.

A Barcikában eltiltott nincs, a DVTK-val kötött kooperációs szerződés keretében a sérüléséből visszatérőben lévő Jurek az Ajka ellen 23 percet játszott, hogy ő lesz-e újra, azt pénteken még pontosan nem lehetett tudni. Illetőleg azt sem, hogy a szerdán, a DVTK tartalékban pályára lépő, szintén sérülésből felépült Csatári ott lesz, lehet-e Gyirmóton.

A KBSC várható kezdőcsapata: Tóth B. – Ternován, Szekszárdi M., Heil, Papp M., Kotula – Csilus T., Szabó B., Pekár – Pinte, Kurdics.