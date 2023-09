A szerdai esti DVTK Hun-Therm – London Lions női kosárlabda mérkőzés arról volt hivatott dönteni, hogy melyik csapat jut be az Euroliga csoportkörbe, a kontinens legjobb 16 csapata közé. Ennek a selejtezőnek ez, a DVTK Arénában megrendezett találkozója volt a második felvonása, az elsőt, a múlt héten szerdán az angol csapat otthonában a Diósgyőr nyerte. A 63-48-as siker azt jelentette, hogy 15 pontos előnnyel kezdhették a visszavágót a hazaiak.

Köszöntés

A londoni együttest a diósgyőriek jelentős különbségű győzelme ellenére nem lehetett leírni, félvállról venni, ugyanis sok magas kvalitású kosarassal álltak ki ezúttal is, és aligha lehetett arra számítani, hogy 3 kulcsjátékosuk (Winterburn, Fagbenle, Samuleson) ezúttal is betlizik. A nagy kérdés az volt, hogy mit tartogat a meccs eleje, melyik csapat mennyire tudja megvalósítani az elképzeléseit. A hazai csapat ebben számíthatott fanatikus szurkolótáborára, már nem csak azokra, arra az 50 fős táborra, akik Londonban is ott voltak, hanem ennek a sokszorosára.

A meccs előtt a diósgyőri klub két olyan játékost köszöntött az ellenfél soraiból, akik korábban a DVTK-ban szerepeltek: Cheridene Green és Katsiaryna Snytsina közül előbbi nem volt keretben, sérülése miatt.

Hullámzó második negyed

A meccs londoni góllal kezdődött, de aztán jött a DVTK, majd miután az Oroszlánok egyenlítettek, Aho N. bevágta a meccs első tripláját, nem sokkal később pedig kicsavarodott testhelyzetből is eredményes volt (9-6). A piros-fehérek fegyelmezetten védekeztek, palánkjuk alatt igyekeztek eltüntetni a vendégek centereit, de ennek ára volt, amiért faultokkal fizettek. A pontatlan diósgyőri dobások, és a zárt angol védekezés fordítást eredményezett (9-12), de a hazaiak egy percen belül visszavették az előnyt (13-12), amire londoni időkérés volt a reakció. A tanácsadás után két angol tripla ért célba, a negyed végi büntetőzésekkel az első 10 perc 15-19-cel zárult.

A második menet elején sem nagyon sültek a diósgyőri dobások (15-21), a hazaiak nem mentek be a palánk alá, kívülről próbálkoztak, és csak az ötödik kísérlet ért célba, Lelik hármasa. De a londoni kezek is félre hordtak, így a DVTK felzárkózott (20-21). Aztán amikor az angolok megint elmentek hat ponttal (20-26), újra visszajött a Diósgyőr, majd egy időkérés után Kányási tempójával a vezetést is átvették (27-26). A hullámzás után a negyed utolsó két perce döntetlenről indult (29-29), a csapkodó időszakot követően pedig az angolok játszottak precízebben (29-33).

Sültek a távoliak

Gustafson hármasával indult a meccs, a hétpontosra hízott vendég előnyt azonban a közönség hathatós támogatásával elkezdte ledolgozni a Diósgyőr. Ez olyan jól sikerült, hogy a 23. percben Jovanovic triplájával már jobban álltak (38-36), emiatt időt kértek az angolok. A pauza után Lelik, majd Jovanoivic tett rá egy hármas lapátot, csak, hogy örömmámorban ússzon a csarnok (44-36). A távoli dobások eredményessége mellett lepattanózásban is jók voltak a piros-fehérek, és a 27. percre olyan előnyre tettek szert, ami eltékozolhatatlannak tűnt (50-38). Villanások azonban voltak a túloldalon is, ennek köszönhetően pedig feljöttek az angolok (56-49).

Az utolsó játékrészben a londoniaknak 23 ponttal kellett volna jobbak lenniük, hogy az összesítésben ők álljanak jobban, de a DVTK annál sokkal, de sokkal jobb csapat, hogy ilyet össze lehessen hozni velük szemben. A hazai szurkolók ebben a negyedben azt ünnepelhették, hogy csapatuk másodszor, a tavalyi évad után ismét bejutott az Euroliga csoportkörbe. Ahol egy hét múlva az A-csoport 1. fordulójában, Franciaországban a lyoni LDLC ASVEL Feminin együttesének vendégei lesznek. A kérdés a záró negyedben csak az volt, hogy marad-e a hab a tortán, hogy megnyerni-e a meccset a Diósgyőr.

Ez ugyan nem jött össze, de a két meccs alapján megérdemelten lett EL-főtáblás a csapatként erősebb DVTK.

DVTK Hun-Therm – London Lions (angol) 72-73 (15-19, 14-14, 27-16, 16-24)

Miskolc, 2000 néző. V.: Mavisu (török), Ivanovic (szerb), Obertova (szlovák).

DVTK Hun-Therm: AHO N. 9/3, CHARLES 14/3, Lelik 12/6, Jovanovic 9/6, GARBIN 16/12. Csere: Toman, Kányási 7/3, Grigalauskyte 5, Tenyér. Vezetőedző: Völgyi Péter.

London Lions: Landrum 11, WINTERBURN 27/21, Samuleson 7/3, Snytsina 4/3, GUSTAFSON 20/6. Csere: Fagbenle 2, Katanic 2, Wilkinson, Beckford-Norton, Vezetőedző: Styliani Kaltsidou.

Kipontozódott: Winterburn (40.).

Völgyi Péter: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, ez elmúlt hetek teljesen felforgatott programja után, miután kiderült, hogy selejtezőt kell játszanunk, és egy gyorstalpalón vettünk részt, sikerült elérni a célt. A kint megszerzett előnyünk után, a londoniak mindent feltettek egy lapra, és amikor nem találtunk az ellenszert a játékukra, a szünetben azt kértem, hogy próbáljuk megoldani a védekezésünket, hogy a besegítések működjenek. A harmadik negyedben dőlt el a továbbjutás kérdése, de végig nagyon kellett koncentrálni, mert az ellenfélnek jó játékosai vannak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy két év alatt másodszor is sikerült bejutni az Euroliga csoportkörébe, bízom benne, hogy ezúttal is méltóképpen tudjuk majd képviselni a DVTK-t.

Styliani Kaltsidou: – Gratulálok a DVTK-nak, megérdemelték, hogy bejussanak a csoportkörbe. Ugyanakkor büszke vagyok a csapatra, sokat fejlődtünk az első meccshez képest. A hazai pályán elszenvedett vereség miatt agresszíven, nyitottan kellett játszani ma. Szerintem ezen a napon nem voltunk rosszak, jobbak voltunk, mint egy hete, de a meccs előtti hátrány jelentős volt. Amikor a DVTK vezetett, és már nem volt reális esélyünk a párharc megnyerésére, a csapat akkor sem adta fel, ez dicséretes.

A párharc győztese: a DVTK Hun-Therm 135-121-es összesítéssel.