Négycsapatos, egynapos férfi felkészülési röplabda-tornát rendeznek szerdán Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban.

Az eseményt a Magyar Röplabda Szövetség szervezi, azért, mert a Weczera Csaba szövetségi edző által irányított U19-es válogatott a héten a vegyészvárosban edzőtáborozik. Így a három találkozó elsősorban nekik ,,szól", de természetesen a három extraligás (VRCK, MEAFC-Miskolc, Debreceni EAC) együttesnek is jól jönnek az összecsapások – amelyek három szettesek lesznek – a felkészülés ezen szakaszában. A tornát az érdeklődő szurkolók térítésmentesen tudják nézni a helyszínen. A 2023/2024-es bajnokság egyébként csupán október 7-én fog kezdődni. A Vegyész RC vezetőedzője, Toronyai Miklós az alábbiakat jegyezte meg a szerdai napot megelőzően:

– A létszámot tekintve nem vagyunk meg teljesen, de most azokkal foglalkozunk, akik rendelkezésre állnak – kezdte a szakember, aki egyrészt az azerbajdzsáni feladóra, Roman Gurszkijra gondolt, akinek az érkezésére még várni kell, adminisztratív okok miatt, a legvalószínűbb, hogy a jövő héten már ,,befut". – A válogatott átlónk, Bibók Balázs sérülésből, bokaszalag-szakadásból épülget, szépen halad előre, nagyon akar, alázatosan dolgozik, azonban még nem olyan, nem lehet olyan az ugrása, mint egy egészséges játékosnak, így nem fog pályára menni. Ez két fontos poszt, két fontos ember. Azt is hozzá kell tennem, hogy Cziczlavicz Dávid tagja az U19-es válogatottnak, hogy pontosan mennyit fog játszani, mennyit nálunk, mennyit az utánpótlás gárdában, megbeszélés kérdése lesz köztem, és Weczera Csaba között. Nem szabad túlzott terhelésnek kitenni, az ő érdekeit tartjuk szem előtt. Miként már korábban nyilatkoztam, lehet még új röplabdázónk, de ez majd kiderül a későbbiekben. A felkészülés ezen részében a kondicionális munka van előtérben, éppen ezért nem leszek meglepődve, ha kicsit fásultabb lesz a társaság. Fiatal a csapatunk, az eddigi edzéseken gyakoroltakat szeretném viszont látni, a mezőnyvédekezést, ütés fedezést, biztosítást, ezeket már alaposan átvettük. Vagyis, hogy miként fogunk ütni, és hogyan, ebben a pillanatban kevésbé lesz érdekes, a feladó-ütő kapcsolat csiszolása csak ezt követően fog következni, Gurszkijjal, és remélhetőleg Bibókkal kiegészülve. Tudom hol járunk, vannak klubok, ahol már ,,csapatoznak", nálunk még az erőnléti szakasz tart, sőt, felívelőben van. Elkésve nem vagyunk semmivel, miután közel hat hét múlva kezdődik csak a bajnokság, az első fordulóban az ellenfelünk a TFSE lesz, idegenben.

Nem türelmetlen

A tornának lesz másik borsodi résztvevője is, a másik – friss – élvonalbeli alakulat, a MEAFC-Miskolc.

– Az előzetes terveinknek megfelelően augusztus elején el tudtuk kezdeni a munkát, mégpedig a végleges kerettel – mondta Bagó László, az egyetemisták vezetőedzője. – A tervezésnek az adta meg a pikantériát, hogy csak a hónap közepén tudtuk meg mikor is indul a bajnokság, de ezt tudtuk rugalmasan kezelni. Mivel sok fiatal játékosunk van, eddig az ilyenkor szokásosnál nagyobb hangsúlyt fektettünk a technikai képzésekre, természetesen a fizikai felkészítésen felül. Szerencsére az új arcok is – akik szintén fiatalok – partnerek a munkában, az idősebb játékosok pedig sokat segítenek nekik a tanácsaikkal, meglátásaikkal, ezzel az én munkámat könnyítik meg. Ez a barcikai lesz az első nyári felkészülési tornánk, rögtön három mérkőzéssel, nívós ellenfelekkel szemben. A csapatrészek és maga a csapat játékának a kialakításával még keveset foglalkoztunk, így még számomra is talány milyen játékerőt képviselünk a felkészülés ezen szakaszában. Egy biztos, a fiúk alig várták, hogy a monoton edzések után végre játszhassanak, megmutathassák magukat. Még lesz zavar a pályán, de új feladókkal ez természetes ilyenkor, nem vagyok, leszek türelmetlen. Messze a bajnoki rajt, ilyenkor szokás azt a közhelyet elpuffantani, hogy az eredmény nem számít. Mivel sportolók vagyunk, ez a kijelentés számomra elfogadhatatlan, és a játékosaimat ismerve, barátságos meccsen is mindent megtesznek majd a győzelemért. Csak ezzel a hozzáállással lehet olyan csapatot építeni a későbbiekre, amelynek van tartása, szerethető a közönség számára, harcol az utolsó pillanatig.

A MEAFC-Miskolc majd a bajnoki nyitányon a rekordbajnok Fino Kaposvárral fog megmérkőzni, a somogyi vármegyeszékhelyen.