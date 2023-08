A Kínában, Chengduban zajló nyári Universiadéra két miskolci atléta is elutazott, a DVTK képviseletében Tóth Anna, illetve Bacsa Fanni. Előbbi 100 méter gáton áll rajthoz, míg utóbbi régi-új számában, távolugrásban. A versenyzők közül előbb Bacsa Fanninak kellett megmutatnia tudását, aki magyar idő szerint kedden hajnalban a távolugrás selejtezőjében szerepelt.

Két csoportban összesen 39-en célozták meg a legjobb 12-be való bejutást. Tigyi József edző tanítványa az első sorozatban 553 centimétert ugrott, a másodikban belépett, a harmadikban pedig 530 centiméterre ,,szállt". Mindez nem volt elég a döntőbe kerüléshez – amelyet szerda délben rendeznek – ahhoz minimum 607 centimétert kellett volna ,,hoznia" Bacsa Fanninak.

Tóth Anna női 100 m gáton csütörtökön előfutamozik, amennyiben továbbjut, akkor pénteken az elődöntőben versenyez, s amennyiben akkor is sikerrel veszi az akadályt, akkor aznap a fináléban is lehet majd szorítani érte.