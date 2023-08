A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata szombaton hazai pályán 4-2-re kapott ki a DVTK elleni presztízs bajnokin. Az összecsapást követő sajtótájékoztatón elsőként a következőket mondta Kuttor Attila, a dél-borsodiak vezetőedzője:

– Azzal kezdeném, hogy nem könnyű a helyzetünk. Ez egy két félidős mérkőzés volt. Az elsőben szerencsétlenül alakultak a dolgok, a másodikban a talajhoz alkalmazkodva, teljesen más volt a játék, abban jobban néztünk ki, de jellemző a helyzetünkre, hogy csatárba belső védőt kellett felküldenünk, mert ez most már a második mérkőzés volt úgy, hogy nincs támadónk a padon. Ez betudható a sérüléseknek, és annak is, hogy nem állunk jól. Megpróbáltunk mindent megtenni az egyenlítésért, 2-1-nél volt egy olyan periódus, ami talán ha úgy marad, akkor benne volt, hogy egyenlíthetünk, de a harmadik gól az elég kellemetlenül érintett minket, mert tulajdonképpen az első lehetőségéből, amikor eljött a kapunkig az ellenfél a második félidőben, gólt szerzett. Utána is megtettünk mindent, de sajnos nincs bennünk több.

Kuttor Attila arról is beszélt, hogy az elején bekapott gól, meghatározta a mérkőzés forgatókönyvét. A kövesdi edző azt mondta, hogy az első pontrúgásból, szögletből gólt kapni szerencsétlen szituáció, de ezek olyan momentumok, amelyek nem véletlenek. Az edző azt is hozzátette ehhez, hogy az első félidőben jobb volt az ellenfél, a Kövesd a másodikban volt jobb valamennyivel, de ez kevés volt az egyenlítéshez. Az MZSFC edzője azt is mondta, hogy nem feltétlenül a védősorral van gond, ha egy szögletből gólt kap egy csapat, mert azt nem a hátsó sor, hanem az egész csapat kapja. Kuttor Attila úgy fogalmazott, hogy nem tudtak stabilak lenni, ezen dőlt el a meccs, és elsősorban magukban kell keresniük a hibát.

A dél-borsodiak edzője arról is beszélt, hogy amit elterveztek a meccsre, az első félidőben többnyire működött, az ellentámadások, a labdabirtoklás terén, de azt is elismerte, hogy voltak nehéz pillanataik, illetve, hogy elől vékonyak, és nem voltak olyan befejezéseik, mint a Diósgyőrnek.

Honlapunk azon kérdésére, hogy Lukicnak, a belső védőnek meddig kellhet még kényszercsatárt játszania, így felelt Kuttor Attila.

– Centerünk csak egy van, támadóink vannak, remélhetőleg minél hamarabb felépülnek. Hogy egy hét múlva az Újpest ellen játszhatnak-e, van rá sansz, hogy közülük egy-kettő felépül, mert nagy bajaik nincsenek. Csak rosszkor történtek velük ezek az esetek, az első bajnoki előtt, és nem a felkészülés elején, de az ilyen néha belecsúszik. Megpróbáljuk megoldani a helyzetet, orvosolni, de nem lesz könnyű.