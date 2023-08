A labdarúgó NB I 2. fordulójában, 17.45-től Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeztek.

Fülledt, párás volt az idő Mezőkövesden, a városi stadionban, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet közepette készülődtek a csapatok a meccs első sípszavára.

A kezdőkről

A Mezőkövesd Zsóry FC kezdőcsapata egy helyen változott, a hétfői, a Debreceni VSC elleni, idegenben 3-1-re elvesztett bajnokihoz képest: David Babunski maradt ki, és Cseke kapott bizalmat Kuttor Attila vezetőedzőtől. A sárga-kékeknél nem taktikai okok miatt változtatott a szakvezető, ugyanis az észak-macedón válogatott támadó a pénteki edzésen sérülést szenvedett. Így ő lett a tizedik hazai játékos, aki a lelátóra kényszerült, a szintén sérült Molnár G., Ugrai, Karnitski, Kállai Z., Lehoczky és Cseri, valamint az egyéb okok miatt a keretből kimaradt Tordai, Rédling és Babati mellett. Ezzel összefüggésben nagyon vékony lett a kövesdiek kispadja, a nyolc csere között csak két olyan labdarúgó volt, akit szükség esetén támadóként pályára lehetett küldeni.

A Diósgyőri VTK kezdője két helyen módosult a múlt szombati, a Puskás AFC ellen hazai pályán 1-0-ra elvesztett meccshez képest. Obounet a kispadra került, Kampetsis keretben sem volt, mert megsérült, helyettük Pozeg Vancas és Edomwonyi kapott lehetőséget Kuznyecov Szergej vezetőedzőtől. Diósgyőri oldalon Jurina és Bényei sem volt bevehető sérülés miatt.

A két csapat közül a kövesdieknél a kezdőben fiatalként ezúttal is ott volt Illés Bálint, a DVTK-ban most sem kapott kezdőként bizalmat 2003-ban, vagy ezt követően született fiatal, viszont az ebbe a korosztályba tartozó Jurek és Csatári a kispadon bevétésre várt.

Vendég találatok

A DVTK bátran kezdett, már a meccs elején igyekezett igazolni, hogy fontos nekik a három pont megszerzése. A piros-fehérek korán vezetést is szereztek, egy szöglet után Bárdos volt eredményes. A hamar született gól megadta a meccs alaphangját, a vendégek nyugodtan futballozhattak, ám a hátrányba került kövesdiek sem tűntek idegesnek, kapkodónak. A 16. percben Lukács D. éles szögből leadott lövését fogta a hazai kapus, a 20. percben a túloldalon Bárdos kis híján kiegyenlítette góljainak számát, és az eredményt, amikor egy szélről érkező beadásánál fejjel igyekezett menteni Drazic elől, és saját kapuja felső lécére stukkolta a lasztit. A Kövesd nem tudott dominálni, labdabirtoklásban a Diósgyőr valamivel előrébb járt. A 32. percben Klimovich a kapu torkában próbált betalálni, de nem járt sikerrel, ápolni kellett, ám rövid szünet visszatért, és egy jó passzt adott Pozeg Vancasnak, aki egy remek egyéni megmozdulást követően a kapuba talált. A második diósgyőri gól után odafentről megérkezett az égi áldás, sűrű eső közepette fejeződött be az első félidő. A hőmérséklet kezdett csökkenni, de az sem hatott üdítően az MZSFC-re, a sárga-kékek pontatlan középpályás játéka nem hordozta magában a feltámadás reményét.

Góleső

A szünetben rákapcsolt az eső, az özönvízszerű csapadékkal szél is érkezett, ami a fedett lelátórész alá menekült szurkolók egy részét is megkínálta esővel. A játékvezető kétszer 15 perces várakozást is ráhúzott a rendes, negyedórás szünetre, mert bár az eső elállt, a pálya tele volt tócsákkal. Végül 50 perces várakozás után folytatódott a meccs második része. Irreális volt a talaj sok-sok négyzetméteren, a játékosok a gyepen tocsogtak a vízben, a kispadok pedig használhatatlanok voltak, a cserejátékosok felköltöztek a lelátóra. A második félidőre hármat is cserélt Kuttor Attila, Kállai K. kivételével az egész védelmet újra húzta, hiszen Zahary, Beriashvili és Nahirnij is a hátsó alakzatba érkezett, Lukic pedig támadó feladatot kapott. A második menet startja után nem sokkal, szépített a Kövesd, Drazic révén, és ezt követően merőben mást láttunk a hazaiaktól, mint az első félidőben. Az MZSFC nyomás alatt tartotta a DVTK-t, Sentic kapusnak akadt dolga, bőven. De jól védett hálóőr, és amikor a Diósgyőr kettős cserére készülődött, hogy több levegőhöz jusson, egy labdaszerzést követő remek támadás végén Pozeg Vancas újra nagyot alakított, Lukács D.-nek adott gólpasszával két találat lett ismét DVTK fórja. A Kövesd azonban nem adta fel, Drazic szépített, ám mielőtt visszajöhetett volna újra a meccsbe a hazai gárda, Kállai K. elkövette második sárga lapot érő faultját, ami után a piros is előkerült, a kék mezesek 10 emberrel fejezték be a meccset. A DVTK pedig a hajrában még egy gólt szerzett, amivel eldöntötte a meccset.

A vendégek megérdemelt győzelmet arattak, elsősorban az első félidőben mutatott játékuknak köszönhetően. A Kövesd pedig azért kapott ki, mert egy félidő előnyt adott a Diósgyőrnek, a második játékrészben pedig feltámadás közeli állapotban kétszer is gyomrost kapott.