Másnap csak délután kellett beöltözni a tűzálló overállba. Hat mért szakasz várt rátok. Egy tizenkét kilométeressel kezdtetek. Szerpentines, de tempós részeket is tartalmazó pálya. Mennyire sikerült jól végig suhanni rajta?

– Megpróbáltam jól bekezdeni, ennek a következménye volt pár hiba is, amit elkövettem. Majdnem nekimentem egy sziklafalnak is, de ez benne van, ha feszegetjük saját magunk és az autó határait.

Következett egy szintén ismerős gyorsasági, a Barbiano. Itt kétszer mentetek végig és négy másodpercet javítottatok is. Ennyire jó volt az itineretek?

– A Barbiano jobban feküdt nekünk és a guminknak is. Jobb volt a ritmusunk, jobban eltaláltuk ezt a szakaszt. Számomra ez ralisabb pálya, a "Caiano" inkább pályaversenyre hasonlít.

A nap végére maradt a híres, 30 kilométeres Talla gyors, ami éjszakai volt számotokra. Hogy sikerült letalálni róla?

– A lámpa beállítása itt sem volt tökéletes, de próbáltunk jó tempót autózni, ami aztán sajnos nem sikerült úgy, mint ahogy elterveztük. Túlságosan erőltetem a dolgot és a végére elmelegedtek az első gumik. Ennek köszönhetően pedig sok időt veszítettünk a gyorsasági végén.

A Mitropa Kupában a hetedik helyen végeztetek. Ha újra rajtolnátok, mi az, amit másképp csinálnátok, hogy eredményesebb legyen a vége?

– Nem volt ez rossz eredmény, persze most már tudnánk jobbat menni. A lényeg, hogy egy jót teszteltünk a jövő hétvégi, Roma Rally-ra. A verseny nagyon jó volt, mint mindig. Nagyon élveztük és az eredménnyel is elégedettek vagyunk.