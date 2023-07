Az észak-borsodiak vasárnap 19 órától a Szeged-Csanád Grosics Akadémia gárdájával mérik össze tudásukat.

Sopánkodás helyett

– Az alapozásunk rendben volt, elvégeztük a munka dandárját, nem panaszkodunk – kezdte Csábi József vezetőedző, majd így folytatta: – Egyelőre heterogén állapotban vagyunk a később érkezők következtében. Még a múlt héten is akadtak hozzánk befutók, aztán olyan fiúkkal is rendelkezünk, akik március óta keveset meccseltek, így jó két hétre még szükségünk lett volna az építkezéshez, de ez most itt nem a sopánkodás helye, ezzel nem megyünk semmire.

A neves trénernek szóba hoztuk azt az „őrült mértékű” változást, amelyet a régi és az új keret között látunk, mire ezt a választ kaptuk:

– A csapatépítés szempontjából ez valóban nagyon nehezen kezelhető ügy. A változások részben kényszerűségből születtek, aztán létezik teljesen normális rotáció is. Egy szó mint száz: az érkezőket posztokra hoztuk, előtte igyekeztünk az adataik alapján a fizikai, a szakmai és a személyiségi mutatóikat is felmérni. Itt jegyzem meg, hogy szeretem a kihívásokat, amikor a klubhoz jöttem, számomra ismeretlen volt minden, most pedig azért más a helyzet.

A KBSC nem mondhatja el magáról, hogy száguldott az edzőmeccsein, bár két NB I-es és egy szlovák élvonalbeli társasággal is összecsapott. Csábi Józsefet ezzel sem tudtuk kihozni angyali nyugalmából:

– Teher alatt nő a pálma, abba a tempóba kell beletanulnunk, amelyet a tesztmérkőzéseinken az ellenfeleinktől láttunk.

Kettővel kevesebb

Ezt követően az izmosodó NB II-vel „riogattuk” a mestert, mondván: ide került a Vasas és a Budapest Honvéd, a szakvezető azonban máris közbevágott:

– Nem csak ez okozza a mezőny jelentős részének baját. A két fővárosin kívül említhetném még az ETO FC Győrt, továbbá a vármegyei székhelyek nagy múltú együtteseit is. Kettővel kevesebb a csapatszám, ez mínusz ötven játékos, ráadásul négy kiesik, vagyis sűrűbb lesz az eszencia, növekszik a színvonal, a szezon pedig minden lesz, csak könnyű nem. Az alapvető célunk nem lehet más, mint a bennmaradás kiharcolása, öt-hat fordulót követően pedig úgyis kirajzolódnak az erőviszonyok, fehéren és feketék látni fogjuk, hogy ki és milyen játékerőt képvisel. A saját csapatomról azt mondhatom, hogy a keret végleges kialakítása után látom majd, hogy kezdeményező, vagy reagáló alakulattal dolgozom-e. Az tény, hogy tavasszal, az érkezésemet követően stabilizálódtunk hátul, ennek köszönhettük a megkapaszkodásunkat, most pedig a mezőny- és a támadójátékban is előre kell lépnünk.

A jó rajt lökést ad

A vezetőedző a nyitány különlegesnek nevezte: úgy gondolja, hogy a legutóbbi negyedik titkon még a feljutással is kacérkodik, ettől függetlenül „igénylik” a győzelmet és a vele járó három pontot.

Labdarúgás: jöttek, mentek

Érkezett: Tóth Balázs (kapus, FC Liefering), Ternován Patrik (védő, Soroksár), Papp Milán (védő, Győri ETO), Csilus Tamás (középpályás, Nyíregyháza), Csilus Ádám (középpályás, Szentlőrinc), Pekár László (középpályás, Nyíregyháza), Kotula Máté (középpályás, Mezőkövesd), Fejes Ádám (középpályás, saját utánpótlásból), Boros Zsombor (középpályás, Zalaegerszeg), Gyurkó Máté (támadó, BKV Előre), Pinte Patrik (támadó, Zlate Moravce).

Maradt: Megyeri Gábor József (kapus), Süttő Attila (védő), Szemere Balázs (védő), Heil Valter (védő), Szekszárdi Milán (védő), Szekszárdi Tamás (védő), Szabó Balázs (középpályás), Székely Krisztián (középpályás), Ádám Ferenc (támadó), Kurdics Levente (támadó), Fejes Ádám (középpályás), Csatári Gergő (középpályás).

Távozott: Megyeri Gábor (kapus, Budapest Honvéd), Bencze Antal (kapus, ?), Dvorschák Gábor (védő, ?), Ur László (védő, Sényő), Lippai Tibor (védő, Kisvárda), Nagy Ákos (középpályás, Eger), Nagy János Patrik (középpályás, ?), Cleba Tamás (középpályás, Szentlőrinc), Székely Dávid (középpályás, Karcag), Kovács Bence (középpályás, Mol Fehérvár FC), Pálinkás Gergő (támadó, Kecskemét), Puska Péter (támadó, Vasas), Bacsa Patrik (támadó, ?), Laczkó Milán (támadó, Karcag).