Dirk Werner Nowitzki (Würzburg, 1978. június 19. –) német profi kosárlabdázó, aki a Dallas Mavericks csapatánál játszott az Amerikai Profi Kosárlabda Ligában (NBA). A röntgeni gimnázium és a DJK Würzburg kosárlabda klub diákja, Nowitzki kilencedik választottként mutatkozott be a Milwaukee Bucksnál 1998-ban, de innen azonnal a Dallas Maverickshez szerződött. 213 cm-es magasságával erőcsatárként játszott, de alkalmas volt más pozíciókra is, mint center, vagy alacsonybedobó.

Nowitzki hétszeres NBA All-Star, és nyolcszoros All-NBA csapat válogatott és ő az első európai, aki megkapta az NBA Most Valuable Player (MVP) címet. Ő az egyetlen, akit jelöltek az All-NBA csapatba és számos rekordot tart a Dallas Mavericks csapatán belül is. A 2002-es FIBA világbajnokságon bronzérmes, 2005-ben az EuroBasket-on ezüstérmes lett a német válogatottal, ő volt a legtöbb pontot szerző játékos, és MVP-nek választották mindkét tornán. Európa egyik legjobb játékosának tartották, Nowitzkit egymás után öt évig Az év európai játékosanak nevezte egy olasz sportújság, a Gazzetta dello Sport és a FIBA Legjobb Európai Játékosának választották 2005-ben. 2010. január 14-én az NBA történetének 34. és egyben első európai játékosaként elérte a 20,000 pontos határt. A 2011 június 13.-ai Miami Heat elleni NBA döntőben megszerezte első bajnoki gyűrűjét. 2019 áprilisában visszavonult.