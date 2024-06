Egy szirmabesenyői fiatalember a 30. szülinapján megvalósította bakancslistás álmát. „Hazavitte” 35 éves, „babakék” Trabantját egykori gyártási helyére, a német Zwickauba. Fekete Márk, a Trabant-Wartburg Klub tagja, a Borsodi Betyárok baráti kör alapítója és vezetője. A fiatalember egy meglehetősen régi autó ifjú fanatikusa. A Szirmabesenyőn élő Márk gyermekkora óta a Trabantok szerelmese.

MIntha röntgen alá helyezték volna a Trabantot

Fotó: olvasó

Trabanttörténelem dióhéjban

1954-ben állami szintről küldtek egy rendeletet az NDK-ban működő gyárak felé. Azt a kérést kapták, hogy készítsenek olcsó, könnyen gyártható kisautót, ami a munkások fizetéséből is megvásárolható. 1957-től novemberétől kezdődött a Trabantok sorozatgyártása. Ez gyakorlatilag egybeforrt az akkori politikai légkörrel, mivel a németek a „népautó” gyártását és használatát az életszínvonal emeléseként élték meg. Kelet-Berlinben ebben a korszakban több felkelés is kirobbant, és egy olcsó, könnyen megvehető autó beszerzése részben a néplélek megnyugtatására is szolgált.

Fekete Márk felhívta a figyelmet arra, hogy Trabant neve „útitársat” jelent, hiszen a dolgozó német emberek hű társának szánták. Másrészt a második világháború után súlyos nyersanyaghiány lépett fel, többek között ezért is kellett egy rendkívül olcsón előállítható autót sorozatgyártani.