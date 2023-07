1975-től 1980-ig volt a Borsodi Volán SC salakmotorosa Mészáros László. Az egykori sportoló 1-szer nyert egyéni bajnokságot, 6-szor csapatbajnoki címet, valamint 4 alkalommal páros aranyérmet. Mészáros László vb-futamgyőzelmet is jegyez, még 1979-ből, amelyet Ausztriában gyűjtött be, majd egy évre rá hazai közönség előtt, Miskolcon, párosban is diadalmaskodott a vb-futamon, Sziráczki Istvánnal az oldalán. A volt kiváló motoros a napokban, egészen pontosan július 26-án tölti be 70. születésnapját, és ezen alkalommal egy ,,nagy eseményt" szerveznek számára a Népkertbe, egykori sikerei színhelyére. Úgy tudjuk, hogy több régi salakos is ellátogat a július 29-én, szombaton 10 órától induló eseményre, úgy mint: Csillik Róbert, Nagy Róbert, Stefáni Attila, illetve ígéretet tett Adorján Zoltán, valamint elképzelhető, hogy motorra ül Jakab János, de ott lesz Szőke János is.

Lenne létjogosultsága

– Negyven-ötven motorosnak küldtünk meghívót, jönnek nem csak miskolciak, hanem Debrecenből, Nyíregyházáról, Gyuláról, és egyéb helyekről is – közölte lapunkkal Mészáros László, aki hozzátette: – Debreceni születésű vagyok, Szolnokon lakom, de miskolcinak vallom magam, rengeteg ottani barátom van. A program a tiszteletkörömmel indul majd, aztán pedig meglátjuk, hogy ki, kivel akar menni, akár párban, hármasban, vagy négyesben három, négy kört, és hány alkalommal. Szeretnénk, szeretném, ha mindenkinek az igényét ki tudnánk elégíteni. Ha valaki csúszik, akkor sem marad le semmiről, jó lesz ismét a Népkertben, amely a fellegvára volt annak idején a sportágnak. Szerintem a városban lenne létjogosultsága, örülnék neki, ha valami ismét elkezdődne, felfigyelne rá a városvezetés, mert korábban rengeteg embert vonzott. Természetesen a depó nyitva lesz mindenki előtt, lehet fényképezni, odamenni a motorokhoz, kérdéseket feltenni, és kérésre motoroztatunk majd gyerekeket is. Egyébként öt éve nem jártam Magyarországon salakmotor versenyen, inkább külföldön, többnyire Szlovákiában, Zarnovicán. Hálás köszönet Balázs Andrásnak, aki térítésmentesen ideadja részünkre a pályát, a létesítményt!

Mészáros László közzétette azon fontos információt is, hogy belépőjegyet nem szednek, viszont ki lesz helyezve két doboz, miután a rendezvény jótékonysági is egyben. Az egyikben a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ akut csecsemő- és gyermek osztály számára fognak gyűjteni, a másikban a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány MME részére. ÉM