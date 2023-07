Az esemény jórészt annak köszönhetően jöhetett létre, hogy a patakiak trénere, Szabó Teréz, valamint a KSC egyik szakvezetője, Kovács Mária (a másik edző, aki a budapestiekkel a Bodrog-parti városba érkezett, Gazdag Ferenc volt) annak idején hosszú ideig voltak válogatottbeli társak, s ezzel együtt több, mint két évtizede barátnők. A huszonnégy öklöző – és persze a stáb – az ÁVG kollégiumában lakott, a helyiek sem mentek haza, számukra is bentlakásos volt az edzőtábor.

– Utánpótlás korosztályú versenyzők vettek részt rajta, 12-18 évesek, fiúk, lányok vegyesen – mondta a boon.hu-nak Szabó Teréz. – Napi két edzést tartottunk, délelőtt futottak a gyerekek, illetve erőnlétet fejlesztettünk, délután pedig a szakmai munka részeként kesztyűztek, és zsákoltak. Előbbiben, délelőtt próbáltunk változtatni a helyszíneken, futottak a várkertben, a sportpályán, a rekortánon, de a Tengerszemnél, továbbá Hercegkúton is. Úgy gondolom, úgy láttam, hogy mindenki jól érezte magát, az edzőtábor valamennyiünk számára önköltséges volt. A sportos rész mellett szerveztünk szabadidős programokat is, jártunk a Református Gimnázium nagykönyvtárában, volt séta a városban, a várkertben, és fürdés a végardói strandon. Úgy beszéltük meg, hogy jövőre is szeretnénk, ha létrejönne ez a nyári tábor.

Szabó Teréztől megtudtuk azt is, hogy a STC-nél most még nem állnak le az edzések, csupán július 24. és 30. között lesz szünet. Augusztusban aztán megújult erővel folytatják a munkát, ugyanis szeptemberben már lesznek különböző viadalok, közte az ifjúsági magyar bajnokság.