Miként egy évvel ezelőtt, úgy most is a Cigánd SE csapata nyerte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot, s mivel a sorsoláson nem volt szerencséje, oda-visszavágós párharcot kell megvívnia az NB III-ba jutásért. A bodrogköziek ellenfele a hajdúsági élvonalbeli bajnok Monostorpályi SE, amellyel vasárnap, idegenben vívták meg az első mérkőzést. Igazi falusi környezet, földúton megközelíthető pálya, és hangulat várta a feleket, kissé hepe-hupás játéktér, lelátó híján a kordonon támaszkodó nézők, illetve az egyik helyi úr által kezelt eredményjelző. A pályiak el is mondták, feljutásuk esetén nem itt, hanem a közeli Vámospércsen játszanának.

Egy lesgól és egy szöglet után kaput elkerülő fejes volt az első pár perc mérlege a vendégek részéről, az kitűnt, hogy a házigazda védelme nem túl gyors, lendületből meg lehet őket lepni. Aztán a 12. percben előnybe került a CISE, egy szépen végrehajtott jobb oldali szabadrúgás után Fabu fejelt a vendéglátók kapujába, 0-1. Kolompár K. egyéni akciója, lövése jelezte, nem adta fel a meccset a Monostorpályi, de még miért is tették volna. És egy bal oldali szögletet követően Ménes pontosan is érkezett középen a 19. percben, 1-1. A 29. percben ismét egy hazai sarokrúgás okozott galibát a cigándiaknál, ám Nagy S. ki tudta tolni a labdát a léc alól.

A folytatásban

A hajdúságiak a második félidőre is ugyanolyan lelkesen jöttek ki, mint amilyenek az elsőben voltak, és elsősorban lendületes szélsőikben bíztak, akik nem féltek megcsinálni egy-egy cselt, amikor úgy gondolták. A cigándiaknál leginkább a középpályán kellett volna javulni, hogy gólkirály csatáruk, Nagy D. előtt helyzetek adódjanak. Az 55. percben újfent Nagy S. védett nagyot, nem állt messze a vezetés átvételétől a házigazda. Erőben, játékos felépítésben a Cigánd jobban állt, ,,jobban nézett ki”, de ez még önmagában kevés volt, a borzasztó pálya inkább őket zavarta. A 77. percben Bíró közelről Nagy S-t találta telibe, óriási ziccer volt, és lehet, hogy a meccslabda. De a 81. percben már nem hibázott Bíró, amikor Kolompár K. megjátszotta, és laposan Nagy S. mellett a hálóba gurított, 2-1. A bajt csak tetézte, hogy a hosszabbításban Králik utolsó emberként visszahúzta Kolompár K-t, így piros lapot kapott.

A visszavágót a következő vasárnap 17 órától rendezik Cigándon.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Monostorpályi SE – Cigánd SE 2-1 (1-1)

Monostorpályi, 800 néző. V.: Szigetvári (Flinta, Vrbovszki).

Monostorpályi: Bákonyi – Bacsó, Sós, Erdős, Ménes - Nemes, Szilágyi A. - Rostás G., Sólyom (Sándor B., 68.), Kolompár K. - Bíró P. (Bojti, 86.). Vezetőedző: Bereczky Bence.

Cigánd SE: Nagy S. - Králik, Szilvási, Vass, Tóth Sz. - Katona (Oravecz, 88.), Fabu, Kristófi – Motkó (Tóth Á., 77.), Nagy D., Kelemen (Baráz, 83.). Vezetőedző: Paulik István.

Gólszerző: Ménes (19.), Bíró (81.), ill. Fabu (12.).

Kiállítva: Králik (92.).

Jók: Bacsó, Sós, Erdős, Ménes, Rostás G., Kolompár K., Bíró P., ill. Nagy S., Fabu.

Bereczky Bence: - Furcsa, hogy győzelem után ezt mondom, de: csalódott vagyok az eredményt illetően, úgy érzem, gólokkal kellett volna nyernünk. Büszke vagyok a csapatra, pokolian nehéz 90 perc vár ránk Cigándon, de igyekszünk mindent megtenni a feljutásért.

Paulik István: - Csalódott vagyok az eredmény miatt, mert volt olyan periódus a meccsen, amikor jobb eredményt is el tudtunk volna érni. Sajnos, a mai mérkőzésen nem mutatkozott meg a csapat valódi ereje. A visszavágón jobban kell játszanunk, és ki kell harcolnunk a feljutást. Gratulálok az ellenfélnek.