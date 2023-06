A DVTK első tréningjéről több labdarúgó is hiányzott.

Az újak közül egy fő, mert a horvát kapus Karlo Sentic (ex-Hajduk Split), az ukrán hálóőr, Artem Odintsov (ex-Kisvárda MG), és a két próbajátékon lévő nigériai játékos, a támadó Eze Vincent Okeuhie (klub nélkül) és védő Godfrey Bitok Stephen (Volga Uljanovsk) jelen volt, a bolgár Bozhidar Chorbadzhiyski (ex-Widzew Łódź) viszont nem, őt keddre várják.

Jérémie Obounet a gaboni U23-as válogatottal a korosztályos Afrika Nemzetek Kupájára készül, Koman Vladimir pedig bár megjelent Diósgyőrben, nem öltözött át az edzésre, honlapunk információi szerint a szerződésének felbontásáról tárgyalt a klubházban.

Radics Márton pedig azért nem volt jelen, mert kölcsönszerződése után visszatér a Puskás AFC gárdájához, ezt délben a DVTK is bejelentette. Nem sokkal később azt is, hogy a bosnyák, horvát támadó, a 29 éves Marin Jurina, – aki a most véget ért idényben a szaúd-arábiai Al-Faisaly FC játékosa volt, – Diósgyőrben folytatja a pályafutását.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.