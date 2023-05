„A hozzánk közeli vizsolyi horgásztóra járunk – kezdte Bóni Tamás, a hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola testnevelő tanára, majd így folytatta: – Általában Udicska Miklós kollégámmal megyek pecázni, amikor az időnk engedi, máris felülkerekedünk és meg sem állunk a vízig. Főleg pontyot és amúrt fogunk, rendszeresen a horgainkra akadnak tizenöt kilós példányok is. Nagyon szép és kellemes környezetet alakítottak ki a helyiek, így mindig szívesen térünk vissza a bibliájáról híres faluba. Annyira elköteleztük magunkat Vizsoly mellett, hogy mindketten éves bérletet vettünk a tóra.”



Hét nyelven beszél

A két pedagógust összeköti a barátság, a munka és a hobbi: „Túl azon, hogy a testmozgást és a sportot igyekszünk megszerettetni diákjainkkal, az itteni klub labdarúgó edzőjeként is neveljük a gyerekeket. Ami pedig a horgászat utáni tudományunkat illeti: főzésben is jeleskedünk. Tehetjük, hiszen a minden terület mellett főző helyet alakítottak ki, így olykor családi, rokoni, vagy munkahelyi társaságokat is meghívunk, vendégül látunk és egész nap nagyszerűen szórakozunk. Mivel bízunk önmagunkban és a tudományunkban, ügyeskedünk, rendre van kapásunk, így nem égünk le, olyan halászlevet készítünk, hogy hét nyelven beszél. Mert mi nemcsak pecázást szeretjük, hanem szakácskodást is imádjuk.”