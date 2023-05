A DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia tavaly márciusban együttműködési megállapodást írt alá a finn jégkorong egyik legtradicionálisabb klubjával, az IFK Helsinkivel és a Hockey Base nevű finn fejlesztő központtal.

– A megállapodás lehetővé tette akadémiánk edzőinek és játékosaink, hogy Finnországban több turnusban részt vegyenek egy hét intenzív képzésen, illetve a finn edzők és játékosok is többször ellátogattak már a Miskolci Jégcsarnokba, legutóbb a DHJ II. DVTK Ice Hockey Cup keretein belül – tudatta a klub honlapja.

A torna során Miskolcra látogatott Arttu Luttien, a Hockey Base szakmai igazgatója és az IFK Helsinki U15-ös csapatának vezetőedzője, aki Egri Istvánnal együtt aláírta a szerződés meghosszabbítását, így az együttműködés folytatódik a következő szezonban is. Májusban ismét akadémiánk edzőin és játékosain a sor, hogy Helsinkibe utazzanak, ahol egy hétig jégen és szárazon is fejleszthetik magukat.

Nagy jelentőségű

– Az IFK Helsinkivel és a Hockey Base fejlesztő központtal kötött megállapodás komoly jelentőséggel bír Akadémiánk életében, ezért nagyon örülök, hogy meg tudtuk hosszabbítani ezt az együttműködést. Remek lehetőséget biztosít mind az edzőknek, mind a játékosoknak a finnországi képzésre, finnországi edzőtáborozásra, egyéni fejlesztésre, nyári felkészülésre, szezon alatti workshopokra, találkozókra. Reméljük, hogy a jövőben az együttműködés segítségével minél több edző és játékos lehetőséget kap majd a programokon való részvételre és profitálhat a megszerzett tudásból – mondta Egri István, a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia ügyvezetője.

A képen Egri István és Arttu Luttien