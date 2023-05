Lehmann Bence, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzője – a tavalyi év után – idén is a top 10-ben végzett a nagy hagyományokkal rendelkező Challenge St. Pölten 70.3 viadalon. A Challenge St. Pölten középtávú verseny 2022-es kiírásában Bence a 10. helyen zárt, a múlt vasárnap pedig a 9. helyért ért célba.

- Bence a most elért 9. helyével közelebb került a közvetlen élvonalhoz, de az összetett idő és a résztávok tekintetében is sokat javult – tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – Örvendetes, hogy az élcsoportban letudott 1900 méteres úszás után, a 90 km-es kerékpározás során, ahol időfutam kerékpárral 1200 méteres szintemelkedést is le kellett küzdeni, jól teljesített a nagy melegben. A 21 km-es futás során 1:15:06 órás ideje a 4. legjobb volt a rangos mezőnyben, ami bíztató a következő versenyek előtt.

Fókuszban a hosszútáv

– Eredetileg április végén, Montenegróban kezdtem volna a középtávos szezont, de azt a fellépést betegség miatt le kellett mondanom, így ez az ausztriai ,,éles” erőpróba lett a felhozó verseny számomra – fogalmazott Lehmann Bence. – Elégedett vagyok a kezdéssel, mely egyfajta finomhangolás, kiváló teszt volt a folytatásra. Következő fellépésem június 10-én, a keszthelyi középtávú országos bajnokság lesz, majd utána július elején jön Franciaországban az Ironman 70.3 Les Sables. Az idei szezonom már teljesen hosszú távú fókusszal megy, így tervezzük még a lengyelországi Ironman 70.3 Gdynia és PTO Belgrád középtávú versenyeket is.