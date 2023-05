A DVTK Jegesmedvék saját nevelésű kapusa Kiss Bence kétszeres magyar bajnokként és egyszeres kupagyőztesként befejezi profi játékos karrierjét. A továbbiakban az akadémia kapusedzőjeként folytatja pályafutását.

– A tavalyi szezon sajnos nem úgy alakult, ahogy terveztem, ennek hatására rengeteget gondolkoztam, hogy akkor hogyan is tovább. A szezon végén megkeresett Mayer Péter és Nagy Ádám, hogy mit szólnék hozzá, ha csatlakoznék az Akadémiához, mint kapusedző. Tetszett a koncepció, amit felvázoltak, azonban nem feltétlenül szerettem volna befejezni a játékot. Tudtam azt, hogy egyszer eljön ez a nap, de azt nem, hogy ilyen korán, mindössze 26 évesen. Sok telefonálás, pro és kontra érvek összevetése után döntöttem úgy, hogy elfogadom a kapusedzői lehetőséget. Nagyon sokat köszönhetek a jégkorongnak, sok helyre eljutottam és életre szóló barátságokat is adott. Nem tudok eléggé hálás lenni, hogy egy ilyen fantasztikus közönség előtt játszhattam végig majdnem egész pályafutásom alatt. Sok sikert kívánok továbbra is a klubnak. Hajrá DVTK Jegesmedvék! – nyilatkozta a klub honlapjának Kiss Bence.