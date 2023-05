Kétszáz labdarúgó versenyzett a hétvégén a Debrecenben megrendezett diákolimpia országos döntőn. Szekszárdon kívül még soproni és kiskunfélegyházi csapatok vihettek haza érmeket. A legidősebb diákolimpiai korosztályban összesen 220 csapattal több mint 3100 tanuló rúgta a bőrt a körzeti versenyeken és a megyei döntőkön – köztük a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapatok tagjai. A szabályzat szerint, a versenyen azok a diákok vehettek részt, akik labdarúgás sportágban maximum C, vagy D kategóriás érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek, illetve futsal mérkőzésen nem léptek pályára az előző szezonban. Csongrád-Csanád és Veszprém vármegyék indították el a legtöbb - 18-18 – csapatot, az országos döntőbe pedig a megyei döntők győztesei jutottak be. Visszalépések miatt végül Csongrád-Csanád és a rendező Hajdú-Bihar vármegyék delegálhattak 2-2 csapatot a legrangosabb eseményre. A tavalyi országos döntősök közül 5 iskola ismét kvalifikálta magát a legjobbak közé, köztük a címvédő veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium csapata és a hazai (az elmúlt tanévben 4. helyezett) Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium csapata is. Az eseményt a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület rendezte a Debreceni Sportcentrumban, megnyitóján részt vett Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés alelnöke és dr. Zsilinszky László, az MDSZ elnökségi tagja. A sportágban ennek a korosztálynak az országos döntőjén évek óta nincs egyeduralkodó iskola, évről-évre változatos képet mutat a legjobb csapatok sorrendje, így idén is új bajnokot avattunk.

Eredmények

Az V-VI. korcsoportos labdarúgás diákolimpia hétvégi országos döntőjében az alábbi dobogós helyezések születtek: 1. Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium, Szekszárd, 2. Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sopron, 3. Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium, Kiskunfélegyháza.

Különdíjasok

Gólkirály: Németh Kristóf, Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Legjobb kapus: Bognár Zsolt, Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium, Szekszárd

Legjobb mezőnyjátékos: Németh Bendegúz, Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sopron

Bajnokcsapat testnevelője: Hegedűs-Horváth Szimonetta, Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium, Szekszárd